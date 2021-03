Ngày Quốc tế Hạnh phúc, xin chúc nhau ba chữ: Cân bằng đầy

Công bằng là 50/50, nhưng cân bằng thì không phải 50/50 bởi khó có chiếc cân nào cân chuẩn xác được 50/50, nhất là cân cảm xúc, cảm nhận về hạnh phúc.

Cân bằng đầy. Tôi tin vậy khi nghĩ về hạnh phúc. Cân bằng đầy chứ không phải cân bằng. Tức là cả hai bên đều phải được đổ đầy cho một sự cân bằng. Là vợ được đổ đầy bởi chồng. Là chồng được đổ đầy bởi vợ. Là phụ nữ phải biết đổ đầy bản thân và đàn ông cũng phải biết tự đổ đầy chính mình.

Tôi nghĩ vậy khi đọc được lý do vì sao Liên Hiệp Quốc chọn 20/3 là ngày Quốc tế Hạnh phúc. Bởi 20/3 là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, độ dài ngày và đêm bằng nhau. Đây cũng là biểu tượng của sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực…

Bởi vậy, ngày Quốc tế Hạnh phúc cũng truyền tải thông điệp rằng cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc.

Hạnh phúc là khi ta biết đủ

Nhiều người trong chúng ta, đàn ông hay phụ nữ, đều hay nhầm lẫn giữa cân bằng với công bằng. Kiểu anh ngoại tình được thì tôi cũng được. Kiểu sao em làm còn anh thì không? Kiểu trong khi mình quần quật đi kiếm tiền thì vợ ở nhà có mỗi chuyện chăm con, nấu nướng, nội trợ thôi mà cũng gắt gỏng. Hôn nhân luôn là những vật vã vì không được đối xử công bằng như vậy.

Cả phụ nữ lẫn đàn ông, thậm chí, ngay cả nhiều bài báo đang nhân danh bình đẳng giới cũng nhầm lẫn như thế. Bình đẳng giới được dùng như một lý do cho chiến tranh giới hơn là ý nghĩa thực sự của nó. Phải thế nên người ta mới gắn cho nó thêm hai chữ “đấu tranh”? Nên nhiều người vợ luôn tự nhận mình là nạn nhân, nhiều người đàn ông luôn hơn thua với vợ trong những cuộc tranh luận.

Là người có cơ hội được nghe tâm sự của khá nhiều người vợ, người chồng, tôi luôn tin hạnh phúc là khi người ta biết đủ. Đó chính là cân bằng. Là tự mỗi người trong cuộc hôn nhân ấy phải biết tự cân bằng bản thân để đạt đến chữ đủ. Nên tôi muốn chia sẻ cùng bạn đọc của mình về ba chữ “Cân bằng đầy” trong ngày Quốc tế Hạnh phúc hôm nay.

Cân bằng đầy là tự làm đầy cho cả hai. Là khi người phụ nữ biết tự làm đầy bản thân mình bằng hạnh phúc tự thân. Nàng ta sẽ không gây áp lực cho chồng về việc anh phải làm cho em hạnh phúc. Nàng ta không chực chờ hạnh phúc mà chồng mang đến cho nàng. Nàng ta vẫn hạnh phúc ngay cả khi chồng lơ đãng bỏ quên nàng, bởi nàng có đầy niềm vui mỗi ngày, bởi nàng biết cách khiến bản thân nàng hạnh phúc.

Như 8/3 vừa rồi, trong nhiều bình luận tôi nhận được, nhiều phụ nữ đã tự mua quà tặng cho mình. Những người phụ nữ hiểu về hạnh phúc tự thân đều là những phụ nữ có thể cân bằng bản thân, làm đầy bản thân bằng hạnh phúc.

Nhưng hôn nhân làm sao hạnh phúc nếu chỉ có một bên chèo chống? Nhiều phụ nữ hiểu sai hạnh phúc tự thân thành hạnh phúc độc thân, là không cần chồng ta vẫn cứ hạnh phúc.

Tôi không tin vào những hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân mà người vợ làm tất cả (hoặc người chồng làm tất cả). Vẫn là hai chữ cân bằng. Nên trong Cân bằng đầy, tôi luôn nói về việc làm đầy bản thân nhưng cũng phải làm đầy cả cho người kia. Làm đầy cho chồng bạn, vợ bạn. Một khi chỉ mình bạn đầy mà bên kia vơi thì hạnh phúc của cuộc hôn nhân ấy chỉ là vỏ bọc hào nhoáng.

Hãy “làm đầy” bạn đời đúng cách

Làm đầy cho bạn đời là thứ tạo nên sự cân bằng đầy trong hôn nhân. Là người đàn ông thương vợ nhiều hơn chứ không cần phải cố gắng hiểu vợ mình. Phụ nữ cần thương yêu, luôn là vậy.

Phụ nữ cần hiểu chồng nhiều hơn chứ không cần phải cố gắng bày tỏ tình yêu của mình. Đàn ông cần người hiểu họ. Nhiều khi, đàn ông cố gắng tìm cách hiểu vợ khiến mọi điều vợ làm đều nằm trong dự đoán của chồng.

Chớp tắt của hôn nhân đôi khi cũng chính vì nghĩ rằng mình đã quá hiểu vợ. Biết đâu phụ nữ đôi khi hành động theo cảm hứng, cảm xúc. Đến chính phụ nữ cũng lắm lúc không biết vì sao mình làm vậy kia mà!

Hay ngược lại, phụ nữ cố bày tỏ tình yêu của mình với chồng trong khi đàn ông lại cảm thấy điều đó thật sến súa, khó chịu, xấu hổ với lũ bạn xung quanh. Nên đàn ông tưởng hiểu vợ sẽ hay thất vọng vì vợ cư xử không như điều mình hiểu về vợ. Nên phụ nữ bày tỏ tình yêu với chồng bị chồng gạt đi lại ấm ức, giận dỗi, hụt hẫng…

“Làm đầy” bạn đời đúng cách sẽ khiến hôn nhân cân bằng đầy là vậy. Để vợ có thể trở thành phụ tá của chồng, người hiểu chồng nên luôn đưa ra những góp ý, lời khuyên thiết thực. Để chồng có thể trở thành tình nhân của vợ mỗi ngày, các anh phải “lấp đầy” vợ bằng những yêu thương của mình, lắng nghe vợ và phản hồi với những điều vợ làm bằng chính tình yêu.

Giá trị bản thân của bạn là gì?

Một người vợ, là độc giả của tôi, từng viết lời tâm sự rằng: “Giá trị bản thân của bạn là gì? Có bao giờ bạn hỏi bản thân điều đó chưa? Có bao giờ bạn dành thời gian để làm những gạch đầu dòng về những gì bạn có - những giá trị bạn có mà người khác không có hoặc điều đó khiến bạn trở nên đặc biệt hơn người khác?

Bạn hãy tìm ra nó để xác lập giá trị bản thân bạn, bản sắc của riêng bạn và nuôi dưỡng nó, phát triển nó thành thứ thuộc về bạn, làm bạn trở nên có giá hơn, khiến bạn hạnh phúc với nó.

Đặt bản thân bạn trở thành then chốt của mọi hành động. Hoàn thiện mình để trở nên tốt đẹp hơn. Chăm sóc bản thân và luôn tự thưởng cho mỗi điều bạn đạt được. Đừng hà tiện, đừng khắt khe với bản thân. Hãy lấy chính bản thân làm mục tiêu để hoàn thiện mỗi ngày. Sức khỏe là số 1. Kiến thức là số 2. Có sức khỏe, có kiến thức, bạn sẽ vững vàng hơn.

Nếu buồn, đừng ngồi nghĩ, hãy đứng lên và hành động. Việc chúng ta cứ ngồi miên man với nỗi buồn của mình chính là việc phí thời gian nhất. Hãy bay ra khỏi nỗi buồn, phi ra khỏi ủ dột. Ngoài kia, cuộc sống đang rất sôi động cơ mà!

Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng tôi đã ở cái tuổi không còn rộng dài để phí phạm nó cho sự ủ dột. Tôi phải sống. Tôi phải yêu. Tôi phải hạnh phúc. Phải sống, phải yêu, phải hạnh phúc cho đến chết chứ không phải đợi cái chết.

Tôi tin một câu nói: “If you aren't happy single, you won't be happy taken. Happiness comes from within, not from others”( nếu bạn không thể tự làm cho mình cảm thấy hạnh phúc, bạn trông chờ gì vào một ai khác sẽ đem đến cảm giác hạnh phúc cho bạn?)

Đổ đầy hạnh phúc vào hôn nhân của bạn chính là vậy, bởi có người đàn ông nào không yêu vợ mình nếu như lúc nào cũng thấy vợ mình vui tươi?

Có người phụ nữ nào không yêu chồng nếu như lúc nào cũng thấy chồng bày tỏ yêu thương với mình? Cân bằng đầy chính là cách để hạnh phúc trong ngày Quốc tế Hạnh phúc và cho cả 364 ngày còn lại mỗi năm. Cho hôn nhân ấy cả hai cùng muốn thấy nhau lúc mây trắng bay ngang đầu. Là ta muốn có một cuộc tình già cùng nhau vậy.

Năm nay, ngày Quốc tế Hạnh phúc, xin được chúc nhau ba chữ: Cân bằng đầy.

Hoàng Anh Tú

