Những lời chúc 8/3 ngắn gọn đi kèm với món quà ý nghĩa như là lời cảm ơn chân thành nhất của cánh mày râu gửi tới một nửa thế giới với những nỗ lực cống hiến, hy sinh vì gia đình và tiến bộ xã hội.

Nguồn gốc ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 hằng năm. Ngày này được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa vào năm 1977.

Lễ kỷ niệm Ngày Phụ nữ tổ chức sớm nhất được tổ chức vào ngày 28 tháng 2 năm 1909 tại New York do Đảng Xã hội Mỹ tổ chức để tưởng niệm cuộc đình công năm 1908 của Hiệp hội Công nhân May mặc Quốc tế. Không có cuộc đình công nào vào ngày 8/3 năm đó. Lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 bắt đầu từ phong trào đấu tranh đòi quyền sống của nữ công nhân Mỹ.

Trong Hội nghị phụ nữ do Quốc tế thứ II (Quốc tế Xã hội chủ nghĩa) tổ chức ngày 8/3/1910, Chủ tịch là Clara Zetkin, phụ nữ Đức, đã đề nghị chọn một ngày Quốc tế phụ nữ để kỷ niệm những phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới.

Tháng 8/1910, Hội nghị Phụ nữ Thế giới được tổ chức tại Copenhagen, Đan Mạch. Luise Zietz đề nghị việc tạo ra một Ngày Phụ nữ Quốc tế hằng năm và được Clara Zetkin ủng hộ. Tuy vậy ngày cụ thể vẫn chưa xác định.

Các đại biểu gồm 100 phụ nữ đến từ 17 quốc gia đã đồng ý với ý tưởng này là một chiến lược nhằm thúc đẩy quyền bình đẳng, bao gồm cả việc phụ nữ được quyền bỏ phiếu, quyết định lấy ngày 8/3 làm ngày quốc tế phụ nữ với mục đích đấu tranh đòi các quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.

Liên Hợp Quốc bắt đầu kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ trong Năm Quốc tế Phụ nữ - năm 1975. Năm 1977, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã mời các quốc gia thành viên tuyên bố ngày 8/3 là Ngày của Liên Hợp Quốc về quyền phụ nữ và hòa bình thế giới.

Top lời chúc 8/3 cho mẹ, vợ, cô giáo, người yêu ngắn gọn và ý nghĩa nhất!

Lời chúc 8/3 cho mẹ ngắn gọn

- Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, con chúc mẹ sức khỏe dồi dào, luôn vui vẻ và hạnh phúc.

- Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, con chúc mẹ yêu thật nhiều sức khỏe, luôn tươi cười mỗi ngày. Con cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều.

- Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì đã sinh thành và nuôi con khôn lớn. Ngày 8/3 con cầu mong mẹ có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc trong gia đình nhỏ của mình. Con nhớ mẹ rất nhiều.

- Con mong ước trong ngày đặc biệt này – 8/3 mẹ của con sẽ luôn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và vui vẻ thật nhiều.

- Hôm nay là ngày của mẹ, con chúc mẹ luôn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và vui vẻ. Con yêu mẹ.

- Chúc mừng mẹ! Người phụ nữ rất xinh đẹp, rất đảm đang và vô cùng tuyệt vời… Đặc biệt mẹ rất thương chồng thương con và luôn chăm lo hết mình đến gia đình nhỏ bé của mình. Con yêu mẹ nhiều lắm. Con hạnh phúc vì con là con của mẹ.

- Chúc mừng mẹ yêu quý của con! Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Có những lúc con đã làm mẹ phải bận lòng về con phải không mẹ? Nhưng con luôn yêu mẹ, yêu mẹ rất nhiều. Mẹ hãy luôn mạnh khỏe và ở bên con, giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, mẹ nhé!

- Mẹ à, mẹ là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho con. Hôm nay mùng 8 tháng 3, con kính chúc mẹ sống lâu trăm tuổi và mãi là người mẹ tốt nhất của chúng con! Con yêu mẹ!

- Chúc mừng mẹ yêu quý của con! Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Con chúc mẹ luôn mạnh khỏe và ở bên con, giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, mẹ nhé!

- Mẹ yêu ơi! con chúc mẹ yêu luôn khỏe, trẻ đẹp mãi trong mắt của cha, bao la tình thương khi con lầm lỗi, mỗi khi mẹ cười là đời con không còn lạc lối.

Những lời chúc 8/3 dành cho vợ, người yêu

- Anh có được một món quà vượt mọi sức tưởng tượng, đó là em - người phụ nữ can đảm, người bạn, tình yêu và vợ của anh. Chúc mừng em nhân ngày Quốc tế phụ nữ!

- Một người phụ nữ có thể trông mong manh nhưng lại có khả năng đối mặt với những nghịch cảnh tồi tệ nhất. Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ, tình yêu của anh!

- Cảm ơn em vì đã luôn yêu thương, quan tâm, bao dung, động viên, thỏa hiệp và truyền cảm ứng. Cảm ơn em vì đã chăm sóc gia đình và cuộc đời anh. Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ, tình yêu của anh!

- Hạnh phúc là ngày em bước vào cuộc đời anh. Em đã khiến thế giới của anh trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh. Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ, tình yêu của anh!

- Cuộc sống của anh không có em giống như bầu trời không có ánh dương, trăng không có sao và cuộc đời không có sự hạnh phúc. Em là cả thế giới với anh. Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ, tình yêu của anh!

- Anh tự hào vì có một người vợ với vẻ ngoài xinh đẹp như công chúa nhưng sở hữu trái tim của một chiến binh. Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ!

- Phụ nữ chính là dấu hiệu của sự hạnh phúc và cuộc đời anh trở nên toàn vẹn khi em đến, vợ của anh. Mong em có ngày Quốc tế phụ nữ thật hạnh phúc!

Ảnh minh họa

Những lời chúc 8/3 gửi đến cô giáo:

– Con cảm ơn cô! Cô không chỉ cho con kiến thức mà còn dạy con cách làm người, biết thương yêu, giúp đỡ người khác. Con mong cô luôn mạnh khỏe để dìu dắt chúng con. Chúc cô 8/3 thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.

– Nhân ngày 8/3 em gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cô, người mà con luôn luôn kính trọng và yêu mến. Mong rằng cô luôn khỏe mạnh và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

– Em chúc cô giáo luôn mạnh khoẻ, trẻ trung, zui tính, luôn luôn giữ vững niềm tin và ngày càng nâng cao sự… dũng cảm trước những đứa học trò nghịch như quỷ sứ bọn em. Chúc mừng cô nhân ngày 8/3!

– Chúc mừng cô nhân ngày ​8/3. Chúc các cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Kính tặng cô những bông hoa tươi thắm nhất!

Ngọc Khánh (t/h)