Chỉ cần thêm 20 giây, rau muống xào xanh mướt

Rau muống là loại rau quen thuộc, được nhiều yêu thích, chọn để ăn quanh năm. Rau muống chứa nhiều chất xơ và vitamin rất tốt cho sức khỏe, ăn nhiều chẳng sợ tăng cân. Rau muống có thể đem luộc, xào, ăn sống, làm nộm, nấu canh, dưa chua... mà món nào cũng có hương vị hấp dẫn riêng. Vào những ngày trời lạnh thì rau muống xào là lựa chọn tối ưu của mọi người.

Tuy nhiên nhiều người thắc mắc tại sao mình sao rau muống bao nhiêu năm nhưng không thể giòn ngon, xanh mướt như ngoài hàng được. Đầu bếp mách, khi xào rau muống, bạn đừng cho ngay vào chảo mà cần thêm một bước nữa, vậy đó là bước gì, các bạn hãy cùng tham khảo nhé:

Chuẩn bị:

- Rau muống, tép tỏi, muối, dầu ăn hoặc mỡ lợn, bột nêm (tùy ý)

Cách làm:

Khi mua rau muống nên chọn loại rau muống non vừa phải, có thân dày, to thì xào rau càng ngon và giòn. Bạn có thể kiểm tra xem rau muống có ngon hay không bằng cách dùng móng tay bấm vào thân cây rau muống, nếu thấy mềm và giòn thì rau tươi non, nếu thấy cứng và dai thì chứng tỏ rau già hoặc héo, bạn hãy bỏ đi nhé. Nhặt bỏ lá già và phần gốc. Nếu ngọn dài có thể ngắt làm đôi.

Rau muống đem rửa thật sạch rồi để ráo.

Cho lượng nước thích hợp vào nồi, sau khi lửa sôi thì cho một chút dầu ăn và muối vào, sau đó cho rau muống vào chần trong 20 giây sau đó vớt ra ngay rồi cho vào chậu nước lạnh. Việc chần rau giúp rau giữ được màu xanh. Việc thêm dầu ăn và xíu muối vào trong nước để rau vừa xanh lại bóng mượt, càng đẹp mắt hơn.

Thời gian chần không được quá lâu. Sau khi vớt ra cho ngay vào chậu nước lạnh để rau nhanh nguội, tránh việc hơi nóng của rau vẫn còn làm rau nhanh vàng, còn khiến rau giòn ngon hơn.

Cho lượng dầu ăn thích hợp vào chảo, đun nóng rồi cho tỏi năm nhỏ vào xào thơm.

Rồi cho rau muống vào xào nhanh tay, nêm nếm muối vừa ăn hoặc thêm bột nêm nếu thích. Đảo thêm một xíu rồi tắt bếp, cho rau ngay ra đĩa. Khi xào cần để lửa to, đảo nhanh tay để rau giòn ngon không úa vàng.

Như vậy, khi xào rau muống bạn lưu ý:

- Thêm một bước chần rau trong 20 giây rồi ngâm ngay vào nước lạnh để rau giữ được màu xanh giòn. Ngoài ra việc chần rau giúp giảm thời gian xào rau, tránh cho rau tiếp xúc nhiều với nhiệt khiến rau bị vàng.

- Khi xào rau cần để lửa to, xào nhanh tay rau vừa xanh giòn lại ít ra nước.

Chúc các bạn thành công!

