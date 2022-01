11 món ăn từ nồi chiên không dầu 'siêu ngon' lại cực dễ làm

Món ăn hay bánh nào của Thanh Hoa làm từ nồi chiên không dầu cũng ngon xuất sắc, ai thấy cũng muốn thử thực hiện ngay.

Đảm đang, thích nấu ăn, Thanh Hoa (32 tuổi) vô cùng chăm chỉ vào bếp mỗi ngày. Nhờ có sự đam mê với bếp núc mà 9X có rất nhiều kinh nghiệm nấu nướng với nồi chiên không dầu. Dưới đây là 11 món ăn được làm với nồi chiên không dầu của Thanh Hoa, các bạn hãy cùng tham khảo nhé!

1. BÁNH CHUỐI NƯỚNG

Nguyên liệu

- 800gr chuối sứ

- 600gr đường (tùy sở thích ngọt nhiều hay ít tăng giảm lượng đường)

- 2 ổ bánh mì không - 50gr bột gạo (hoặc bột mì) - 20gr bột bắp - 60gr bơ lạt - 1/2 muỗng cafe muối - 2 muỗng canh rượu rum - 200ml nước cốt dừa - 50ml sữa đặc - 200ml sữa tươi không đường - 2 quả trứng gà

Cách làm

Bước 1: Ướp chuối

- Chuối lột vỏ, sau đó ướp chuối với đường, rượu rum và muối. Ướp qua đêm trong ngay mát tủ lạnh để cho chuối ngấm đường. Việc ướp chuối với rượu rum giúp chuối ngọt hơn và lên được màu đỏ tím bắt mắt.

Bước 2: Sên chuối

-Cho chuối đã ướp qua đêm vào 1 chiếc nồi và sên cho đến khi chuối mềm, trong quá trình sên chuối thêm bơ lạt vào. Chuối sau khi sên xong cắt lát mỏng dài hoặc tròn theo sở thích.

Bước 3: Trộn bột

- Cắt nhỏ bánh mì cho vào âu lớn rồi cho các loại bột vào trộn đều.

- Tiếp theo cho nước cốt dừa, trứng, sữa đặc và nước đường rim chuối (chừa lại 1 ít để khi nướng quét lên mặt bánh)vào rồi trộn thật đều.

- Cho 1 ít chuối bóp nhuyễn vào hỗn hợp trên rồi trộn đều.

Bước 4: Cho vào khuôn

- Quét xung quanh và đáy khuôn một lớp bơ hoặc dầu ăn. Cho một lớp hỗn hợp bột trải đều, tiếp theo xếp một lớp chuối, cứ tiếp tục như vậy cho đến hết nguyên liệu. Lớp cuối cùng trang trí lớp chuối, phết một lớp nước đường rim chuối lên mặt rồi đem nướng.

Bước 5: Nướng bánh

- Làm nóng nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 180 độ trong 10 phút và đặt khuôn bánh vào nướng khoảng 50 phút, hoặc đến khi mặt bánh khá khô và chuyển sang màu vàng nhạt thì lấy bánh ra ngoài quết nước đường rim chuối pha đều khắp mặt bánh. Dùng giấy bạc để che kín phía trên khuôn bánh, rồi nướng bánh thêm trong khoảng 2 giờ (thời gian tuỳ kích thước khuôn bánh và nhiệt độ của nồi). Để kiểm tra xem bánh chín hay chưa thì có thể lấy 1 chiếc tăm cắm vào bánh, nếu tăm không dính, ướt thì là bánh đã chín

Lưu ý khi thực hiện cách làm bánh chuối nướng bằng nồi chiên không dầu:

- Khi làm bánh chuối nướng, không nên nướng bánh ở nhiệt độ quá cao, bởi làm như vậy có thể khiến lớp vỏ bên ngoài cháy, còn bên trong thì chưa chín.

- Cứ sau 20 – 30 phút thì nên kiểm tra một lần, tránh nướng quá lâu không để ý thì thành phẩm có thể không đạt được như kết quả mong muốn.

Bảo quản bánh:

- Bánh ăn nóng hay lạnh đều ngon. Bánh ăn trong vòng 24 tiếng ở nhiệt độ phòng và 3 ngày trong ngăn mát tủ lạnh.

2. BÁNH TRUNG THU NGÀN LỚP

Nguyên liệu

A. Phần vỏ bánh:

Để bánh có thể tách lớp được, sẽ cần 2 phần bột riêng:

Phần bột vỏ: (Cho 9 cái): - 210gr bột mì đa dụng - 40gr đường bột - 30gr dầu ăn - 1 quả trứng gà - 70gr nước

Phần bột ruột (bột dầu): - 130gr bột mì đa dụng - 70gr dầu ăn

B. Phần nhân bánh

- 400gr khoai môn - 120gr đường (tăng giảm lượng đường tùy theo sở thích ăn ngọt hay không) - 20gr bột bắp (bột bắp giúp cho phần nhân sau khi sên không bị chảy nước) - 50gr dầu ăn

Cách làm

A. Nhân bánh

- Gọt vỏ khoai môn rồi rửa sạch, cắt thành miếng rồi đem đi nấu chín hay hấp chín

- Cho khoai môn đã hấp chín vào máy xay sinh tố, thêm đường vào, rồi xay nhuyễn.

- Cho một ít dầu ăn vào chảo, đổ hỗn hợp đã xay vào sên với lửa nhỏ khoảng 20 phút.

- Cho bột bắp vào và tiếp tục sên cho đến khi phần nhân quyện thành 1 khối, không làm dính chảo thì tắt bếp.- Khi nhân nguội thì chia đều các phần nhân ra và vo tròn lại.

B. Phần vỏ bánh

- Bột vỏ bánh: Cho các nguyện liệu vào nhào đều tới khi hòa quyện, không còn bột khô, bột lúc này gần như không dính tay. Bọc kín và để bột nghỉ 30 phút. Sau khi để bột nghỉ đủ, gập bột 1 vài lần để mặt bột mịn.

- Bột ruột: Trộn đều dầu ăn với bột, bột sau khi trộn xong cũng không dính tay. Bọc kín và để bột nghỉ 30 phút.

- Chia bột vỏ thành các phần 40 gram, bột ruột thành các phần 15 gram. Rắc bột mì khô ra bàn và xoa đều lên cây cán bột để chống dính (Tùy sở thích vỏ mỏng hay dày mọi người có thể chia bột nhiều hay ít)

- Cán bột vỏ thành hình oval dài, sau đó đặt bột ruột lên, dùng tay ấn cho bột ruột dính vào bột vỏ

Lưu ý:

- Bột ruột khi ấn vào sẽ thấy bột hơi bở chứ không dẻo. Vì thế mọi người nên dùng tay để ấn dẹp chứ không dùng cây cán nhé.

- Bột ruột phải nhỏ hơn bột vỏ, khi cán hay cuộn phần bột ruột này không được lộ ra ngoài.

- Cuộn phần bột theo chiều dọc. Úp phần mép cuộn xuống dưới mặt bàn, tiếp tục cán theo chiều dọc cho tới khi bột dài khoảng 20 cm. Gập thành 2. Làm lần lượt tới hết.

- Cán phần bột vừa gập thành hình tròn. Cán bột đủ rộng để bao hết được nhân. Gói nhân vào bột. Mọi người có thể dùng một chút nước để dính các phần mép bột

Nướng bánh:

- Làm nóng nồi chiên không dầu ở 200 độ C trước 15 phút.

- Xếp bánh vào nồi chiên, nướng bánh ở 160 độ C trong khoảng 15 phút tới khi vỏ bánh chuyển đục và hơi rám.

- Sau khi nướng xong lần 1, để bánh nguội. Trong thời gian ấy đi chuẩn bị hỗn hợp quét trứng: Đánh tan 2 lòng đỏ trứng

- Khi bánh đã nguội, quét 1 lớp trứng lên mặt bánh, thêm ít mè lên mặt bánh

- Nướng bánh lần 2 ở 180 độ (nồi đã được làm nóng trước 5 phút) trong khoảng 10 phút tới khi bánh vàng (tùy vào công suất của mỗi nồi chiên nên điều chỉnh nhiệt độ và thời gian). Bánh mới nướng xong vỏ bánh sẽ cứng, dễ vỡ khi cắt, cũng chưa tách được nhiều lớp. Bánh sau khi để qua 1 ngày vỏ sẽ mềm, tách lớp.

3. TÔM NƯỚNG BƠ TỎI

Nguyên liệu:

- 700gram tôm sú (hoặc tôm càng)

- 3 muỗng cafe tỏi băm

- 3 muỗng canh bơ lạt

- 250g phô mai mozzarella

Cách làm tôm nướng phô mai:

- Tôm mua về rửa sạch, cắt bớt râu và chân. Dùng kéo hoặc một con dao có đầu nhọn, sắc khía một đường dọc thân lưng của con tôm để lấy chỉ đen.

- Trộn bơ, tỏi băm, phô mai cùng nhau trong một chén con. Sau đó cho phần nhân vừa trộn lên thân từng con tôm và để ướp trong khoảng 10 – 15 phút.

- Nướng tôm: Bật nồi chiên ở nhiệt độ 180 độ C, làm nóng nồi chiên trong 5 phút. Cho giấy bạc vào nồi chiên và xếp tôm vào nồi chiên nướng ở 180 độ trong 15 phút.

- Khi tôm chín, cho tôm ra dĩa. Khi ăn chấm tôm với muối tiêu xanh hoặc muối tiêu chanh đều ngon.

4. BÁNH TART TRỨNG PHÔ MAI

Nguyên liệu:

1. Phần vỏ tart mua sẵn (30 cái). Đế bánh này đã được cấp đông nên khi nào làm thì mọi người chỉ cần lấy xuống rã đông khoảng 3 phút là vỏ bánh đã mềm rồi ạ

2. Phần nhân tart phô mai

- 100g phô mai Mascarpone

- 180g cream cheese

- 1 bịch sữa tươi

- 150gr whipping cream

- 60gr đường bột (nếu ăn ngọt thì tăng lượng đường)

- Vani.

- 3 lòng đỏ trứng gà

- 10gr bột bắp

Cách làm:

Làm phần nhân:

- Đánh tan đường với lòng đỏ trứng gà, cream cheese và phô mai. Sau đó cho whipping cream, sữa tươi, vani, bột bắp vào khuấy đều.

- Lọc qua rây cho hỗn hợp mịn đều.

- Sau đó bắc hỗn hợp lên bếp nấu ở lửa nhỏ tới khi đặc sệt lại (Không nấu lâu làm trứng chín vón cục). Để hỗn hợp phô mai nguội rồi đem cho vào tủ lạnh.

Nướng bánh

- Bật nồi chiên không dầu làm nóng nồi 5 phút 200 độ. Cho vỏ bánh tart vào nướng trước 180 độ 4 phút.

- Sau đó đổ hỗn hợp vào bánh và nướng 180 độ 7 phút. Úp bánh chổng ngược lên 180 độ 3 đến 4 phút cho đáy bánh được giòn.Vậy là xong rồi. Lưu ý, nếu lười làm phần nhân thì mọi người có thể mua sẵn luôn, chỉ cần mua về sau đó rã đông.

5. CƠM RANG THẬP CẨM

Nguyên liệu:

- 1,5 chén cơm trắng - 2 quả trứng gà - 1 trái bắp Mỹ - 1 ít đậu cô ve - 1 củ cà rốt nhỏ - Mực tươi - 1 muỗng cà phê bột nghệ

- Gia vị: nước mắm, bột ngọt, tiêu, hạt nêm

Cách làm:

- Cà rốt gọt bỏ vỏ, rửa sạch cắt thành hạt lựu.

- Đậu cove tướt vỏ, rửa sạch, cắt hạt lựu.

- Bắp Mỹ tách hạt, rửa sạch.(Có thể thay cà rốt và đậu cô ve trong công thức này bằng các loại rau củ khác theo ý thích, với lượng tương đương).

- Mực tươi làm sạch và cắt hạt lựu. Có thể xào sơ qua

- Cho phần cơm đã chuẩn bị vào tô lớn. Cho 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê bột nghệ. Tiếp đến cho cà rốt, đậu cove, bắp Mỹ, mực tươi. Đập 2 quả trứng gà vào chén riêng, đánh tan sau đó cho vào tô cơm và trộn đều.

- Làm nóng nồi chiên ở nhiệt độ 200 độ C trong 5 phút. Cho cơm vào nồi chiên không dầu, chiên ở nhiệt độ 200 độ C trong khoảng 5 phút, sau đó lấy nồi chiên ra trộn cơm lên. Bật tiếp nồi chiên 200 độ trong 5 phút và cuối cùng là 160 độ trong 7 phút. (Lưu ý: mỗi lần lấy cơm ra nhớ trộn đều)

- Cho cơm ra dĩa và ăn nóng.

Lưu ý: Điều chỉnh thời gian chiên thức ăn phù hợp. Tùy vào lượng thức ăn nhiều hay ít, mỏng hay dày mà bạn điều chỉnh nhiệt độ và thời gian chế biến phù hợp cho nồi chiên.

6. BÁNH MÌ BƠ SỮA

Nguyên liệu

- 300gr bột mì số 13

- 5gr men khô

- 40gr đường - 45gr bơ lạt - 1/2 muỗng cà phê muối - 200ml sữa tươi không đường (hoặc có đường nếu thích ăn ngọt) - Vani - 2 quả trứng gà - Mè trắng hoặc hạnh nhân lát

Cách làm

- Cho vào tô lượng nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn: bột mì, men khô, đường, muối, sữa tươi không đường, rồi dùng phới trộn thật đều. Sau đó, đập thêm vào 1 quả trứng và tinh dầu hoa cam để bánh có mùi thơm đặc trưng. Dùng tay nhồi bột đến khi mịn và dẻo. Sau đó cho thêm bơ lạt vào nhồi khoảng 5 phút.

- Phết dầu ăn vào tô, cho bột vào, bọc màng thực phẩm hoặc khăn ẩm và ủ tầm 1 tiếng để cho bột nở gấp đôi.( ấn lên bột thấy vết lõm phồng trở lại là được).

- Nhồi bột nhẹ nhàng khoảng 1 – 2 phút để khí hơi trong bột thoát hết ra ngoài. Chia bột ra các phần bằng nhau, sau đó tạo hình tròn hoặc tạo kiểu tùy thích

- Đánh tan 1 quả trứng còn lại, cho chút sữa tươi vào rồi phết lên bề mặt bánh. Rắc hạnh nhân lát và vừng lên trên theo ý thích.

- Làm nóng nồi trước ở 200 độ C trong 5 phút. Sau đó mang bánh vào nướng ở 160 độ C trong 15 phút, dùng giấy bạc đậy mặt bánh lại và nướng tiếp 170 độ C trong 7 phút. (Lưu ý: điều chỉnh nhiệt độ tùy theo công suất của mỗi nồi chiên). Không nướng quá lâu, bánh sẽ dễ bị khô.

7. PIZZA HẢI SẢN

Nguyên liệu

A. Phần nhân

- Tôm sú - Mực ống - Xúc xích - Hành tây - Ớt chuông - Phô mai Mozzarella - Sốt cà chua (hoặc Tương cà)

B. Phần đế bánh

- Bột mì số 13: 320gr (có thể thay thế bột mì đa dụng) - Men nở: 5gr (tương đương 1 muỗng cafe) - Đường: 1 muỗng cafe (có thể thay thế mật ong) - 1/3 muỗng cafe muối - Dầu oliu: 1 muỗng canh - Nước ấm để hòa bột: 200ml

Cách làm

A. Làm đế bánh

Bước 1: Trộn bột

- Cho bột mì, men nở, muối, đường vào bát to. Thêm nước ấm vào. Trộn đều tay cho đến khi bột hòa quyện thành một khối.

- Cho dầu Olive vào âu bột. Trộn đều một lần nữa rồi để bột nghỉ thêm 10 phút.

Bước 2: Nhào bột

- Phủ một ít bột áo lên mặt bàn. Đổ bột ra mặt bàn. Sau đó dùng mu bàn tay, ấn và miết, đẩy bột ra xa.

- Nhồi bột cho đến khi khối bột mịn dẻo, đàn hồi, ấn thử ngón tay vào bột sẽ thấy vết lõm phổng trở lại (chạm ngón tay vào cảm giác hơi dính tay nhưng nhấc lên thì bột không dính tay, bột mịn màng, dẻo đàn hồi tốt là bột đã đạt.)

Bước 3: Ủ bột

- Dùng chút dầu Olive thoa đều lên khắp khối bột.

Cho bột vào tô lớn, đậy khăn ẩm lên trên hoặc dùng màng bọc thực phẩm bọc kín tô bột lại.

- Ủ bột ở nhiệt độ phòng đến khi bột nở gấp đôi (tùy theo nhiệt độ mà thời gian ủ trong khoảng 60 - 90 phút, nhiệt độ càng cao thì bột nở càng nhanh, nhưng bột nở chậm thì bánh sẽ ngon hơn).

Bước 4: Cắt và chia bột

- Bạn lấy khối bột ra ngoài, dùng tay ép nhẹ vào khối bột cho bột xẹp bớt (bạn không đấm mạnh hay cán bột nhé).

- Chia làm 4 phần, làm được Pizza đế vừa đường kính khoảng 20cm. Tùy theo sở thích mà bạn điều chỉnh lượng bột nhiều hay ít.

Bước 5: Tạo hình đế bánh

- Rắc lên mặt bàn một lớp bột khô mỏng để chống dính. Tiến hành cán mỏng khối bột thành hình tròn và tạo viền bánh ( Hoặc dùng ngón tay ép hoặc ấn nhẹ, dàn bột thành hình tròn, phần rìa hình tròn các bạn có thể làm dày hơn một chút)

- Khi bột có biểu hiện bị co lại thì bạn nên để bột nghỉ khoảng 5 phút rồi tiếp tục tạo hình. Sau khi đã dàn bột mỏng thì để bột nghỉ thêm khoảng 10 phút. Nếu trời hanh khô, bạn phủ một lớp nilon lên trên để hạn chế bột không bị khô.

Bước 6: Nướng bánh

- Làm nóng nồi chiên không dầu ở 200 độ C trước khoảng tối thiểu 10 phút để có đủ thời gian làm lò nướng thật nóng.

- Dùng nĩa đâm các lỗ nhỏ để đế bánh không nở phồng to như bánh mì trong lò. Bạn đâm vừa phải không làm rách đế nhé.

- Cho bánh vào và nướng khoảng 10 phút ở 170 độ C. Không nên nướng lâu, bánh dễ bị khô cứng.

B. Làm nhân bánh pizza hải sản

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Tôm lột sạch vỏ, loại bỏ hết đầu và đuôi, dùng dao rạch 1 đường trên lưng tôm để dễ dàng lấy hết phần chỉ tôm.

- Mực ống mua về lột sạch phần da bên ngoài, rửa sạch và cắt khoanh tròn là được.

- Cho vào phần tôm và mực 1/2 muỗng cafe muối, 1/2 muỗng cafe đường, 1/2 muỗng cafe tiêu và 1 muỗng cafe hạt nêm. Trộn đều và để cho thấm vị trong khoảng 10 phút.

- Phô mai đem bào thành sợi nhỏ.

- Xúc xích cắt miếng nhỏ.

- Hành tây lột vỏ, rửa sạch, cắt hạt lựu

- Ớt chuông bỏ hạt, rửa sạch, cắt miếng vuông nhỏ

Bước 2: Xào hải sản

- Bắc lên bếp 1 cái chảo, cho ít dầu ăn, chờ nóng phi thơm hành và tỏi băm. Cho hết hải sản vào xào với lửa lớn cho săn đều là có thể tắt bếp.

Bước 3: Cho nhân lên bánh

- Phết đều 1 lớp sốt cà chua (hoặc tương cà) lên trên mặt đế bánh pizza, xếp lên trên lần lượt phần xúc xích, hành tây, ớt chuông.Thêm hải sản và phô mai trải đều mặt bánh và chuẩn bị nướng.

Bước 4: Nướng bánh

- Làm nóng nồi chiên không dầu ở 200 độ C trong vòng 5 phút. Sau đó cho bánh vào nướng ở nhiệt độ 200 độ C trong 5 phút.

Lưu ý: tùy chỉnh nhiệt độ tùy vào mỗi nồi chiên

- Cho bánh ra dĩa, cắt miếng nhỏ và thưởng thức.

8. SƯỜN NON NƯỚNG

Nguyên liệu

- 600gr sườn non - 3 muỗng canh mật ong - 2 muỗng canh nước mắm - 1 muỗng cà phê hạt nêm - 1/2 muỗng cà phê bột ngọt - 1/2 muỗng cà phê tiêu xay - 1 muỗng canh dầu hào - Tỏi băm, hành tím băm - Dầu oliu - Mè - Nước màu (nước hàng)

Cách làm

- Sườn mua về rửa sạch với nước muối, để ráo nước. Có thể để nguyên cây nướng hoặc chặt thành những miếng dài 5-7cm.

- Ướp sườn: Cho 3 muỗng canh mật ong, 2 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, dầu hào, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê dầu oliu, tỏi băm, hành băm, 1 ít nước màu, mè trắng và tiêu vào sườn và ướp khoảng 1 tiếng cho sườn ngấm đều gia vị.

- Làm nóng nồi chiên trong khoảng 5 phút ở 180 độ C. Sau khi làm nóng xong, sẽ xếp sườn đã được ướp gia vị vào nồi. Cài đặt nhiệt độ nướng và thời gian cho nồi chiên không dầu ở mức 170 độ C và trong khoảng 15 phút. Tiếp sau đó, mở nồi chiên lật sườn và nướng thêm 10 phút. Đến khi miếng sườn có màu vàng cánh gián là hoàn thành.

9. BÁNH CHUỐI YẾN MẠCH

Nguyên liệu:

- 2 quả chuối - 1 quả trứng gà - 1 hộp sữa chua - 1 muỗng cafe baking powder (hoặc banking soda) - 100g bột yến mạch - 50gr yến mạch cán dẹt - 1 muỗng cafe dầu oliu - Vani - 2 muỗng canh mật ong - Hạt chia hoặc hạnh nhân trang trí mặt bánh

Cách làm:

- Dầm nát chuối

- Cho trứng, sữa chua, mật ong, vani, dầu oliu vào trộn với chuối

- Cho bột yến mạch, banking powder, yến mạch cán dẹt vào hỗn hợp chuối, trộn đều đến khi được một hỗn hợp đặc (hơi loãng thì thêm bột, nếu đặc quá thì thêm sữa tươi).

- Bôi ít dầu vào khuôn cho đỡ dính. Đổ thành phẩm vào khuôn, trang trí lên mặt bánh hạt chia hoặc hạt nào cũng được

- Set nồi chiên không dầu cho nóng trước 180 độ trong 5 phút. Cho bánh vào nồi chiên không dầu nướng 170 độ trong 15 phút. Lưu ý: thời gian nướng tùy thuộc vào kích cỡ bánh.

10. THỊT XIÊN NƯỚNG

Nguyên liệu

- Thịt heo: 500g (thịt nạc dăm) - Sả: 2 cây - Hành tím, tỏi - Hành tây: 1/2 củ - Chanh - Que tre để xiên thịt

- Nước mắm, dầu hào, tiêu, dầu ăn, dầu màu điều, mật ong, đường, mè trắng

Cách làm

- Sơ chế nguyên liệu: Thịt heo rửa sạch với nước muối pha loãng và để ráo nước. Tiếp đó, cắt thịt thành những miếng mỏng khoảng chừng 0.5 cm.

Que tre đem ngâm trong nước lạnh khoảng 20 phút (sẽ giúp que tre không bị cháy khi nướng do đã đủ nước ngấm vào que).

Sả, tỏi, hành tím và hành tây bóc vỏ rồi rửa sạch. Sau đó, băm nhuyễn hoặc cho vào máy xay nhuyễn để không bị cay mắt

- Chuẩn bị nước sốt ướp thịt: Dùng một tô lớn cho 2 muỗng cafe dầu hào, 1 muỗng cafe tiêu xay, 2 muỗng cafe mật ong, 2 muỗng cafe nước mắm, 1 muỗng cafe dầu ăn, 1 muỗng cafe đường, 2 muỗng cafe mè trắng, 1 muỗng cafe dầu màu điều và toàn bộ số hành, tỏi đã xay nhuyễn vào trộn đều.

- Ướp thịt: Sau khi đã chuẩn bị xong phần nước sốt thì trộn đều hỗn hợp nước sốt với thịt đã cắt sẵn và trộn đều. Dùng màng bọc thực phẩm bọc kín miệng tô lại và ướp ít nhất trong khoảng thời gian 1 – 2 tiếng, để thịt ngấm đều thơm ngon

Xiên thịt vào que: Xiên thịt vào các que. Không nên xếp các miếng thịt dày quá sẽ khiến thịt lâu chín.

Nướng thịt: Làm nóng lò ở 200 độ C trong vòng 5 phút. Sau đó, mới cho thịt vào nướng nhiệt độ 170 độ C trong 10 phút. Sau đó trở mặt lại và nướng thêm 10 phút nữa. (Lưu ý: set nhiệt đồ tùy theo từng nồi)

11. BÁNH MÌ PIZZA MINI

Nguyên liệu:

- Bánh mì.

- Phô mai Mozzarella - Tương cà, tương ớt - Xúc xích - Cà chua, đậu cove, thơm - Cà rốt

Cách làm:

- Phô mai bào thành sợi nhỏ.

- Cà rốt, đậu cove cắt hạt lựu, trụng sơ qua nước sôi.

- Cà chua bỏ ruột, cắt hạt lựu. Thơm cắt hạt lựu.

- Xúc xích cắt thành những miếng nhỏ.

- Ổ bánh mì xẻ làm đôi, sau đó phết tương cà lên, lần lượt cho cà chua, thơm, cà rốt, đậu cove, xúc xích lên miếng bánh mì và cuối cùng là rắc thêm một lớp phô mai lên trên cùng.

- Cho bánh vào trong lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong khoảng 10 phút đến khi thấy bánh vàng giòn thì lấy ra. Cho tương ớt lên và thưởng thức.

Bí quyết làm mâm cơm hấp dẫn chỉ từ 100 nghìn cho 6 người của mẹ đảm Hà Nội Chị Nguyễn Thu Thảo (SN 1989, Hà Nội) khiến nhiều người trầm trồ khi khoe những bữa cơm dân dã, chuẩn vị, bày biện khéo như ở ngoài hàng mà lại tiết kiệm chi phí.

Theo phunuvietnam.vn