Người mẹ gây tranh cãi khi chi 6 tỷ đồng mua xe ô tô tặng con gái 9 tuổi

Cô bé Pixie và em trai vui mừng bên chiếc ô tô mới là món quà mẹ tặng thưởng.

Cô bé Pixie Curtis đã đạt được một trong những cột mốc quan trọng của cuộc đời khi mới 9 tuổi. Mẹ của bé, 'nữ hoàng truyền thông' Australia Roxy Jacenko đã mua cho con gái một chiếc xe ô tô 7 chỗ Mercedes-Benz GL màu đen bóng bẩy.

Chiếc xe được định giá từ 147.100 USD (khoảng 3,3, tỷ đồng) cho phiên bản cơ bản và 267.100 USD (khoảng 6 tỷ đồng) cho phiên bản cao cấp nhất.

Người phụ nữ 41 tuổi đã chia sẻ một bức ảnh về chiếc xe mới màu đen có trang trí bằng một chiếc nơ khổng lồ màu tím lên trang Instagram cá nhân thông báo về việc mua món quà đắt đỏ này để tặng con.

Hai mẹ con Roxy Jacenko

Cô bé Pixie Curtis cũng chia sẻ video giới thiệu về chiếc xe mẹ mới mua cho trên trang Instagram cá nhân với hơn 90.000 người theo dõi của mình. Cô bé nói rằng chiếc chìa khoá xe được làm theo yêu của bé, có khắc chữ viết tắt tên của bé và em trai Hunter 7 tuổi.

Ngoài ra, chiếc xe có những chiếc ghế ô tô đặc biệt dành cho thú cưng của hai bé là Minnie và Oreo.

Cô bé Pixie vui mừng giới thiệu xe với chìa khoá khắc tên cô và em trai

Hiện tại, mẹ bé là người lái chiếc xe, dùng để chở các con đến trường học và đến văn phòng làm việc. Được biết, cô bé Pixie Curtis cùng mẹ điều hành công việc kinh doanh, bán sản phẩm đồ chơi mang tên Pixie. Hồi tháng 5, cô bé bắt đầu kinh doanh và may mắn bán được rất nhiều sản phẩm trên khắp nước Australia, thu về khoảng hơn 200.000 USD mỗi tháng.

Roxy Jacenko cho biết: "Chúng tôi vận chuyển hàng không kịp vì nhu cầu rất cao. Việc kinh doanh thuận lợi, chiếc xe mới là một phần thưởng".

Người mẹ 2 con cũng giải thích rằng cô mua chiếc xe cho con vì muốn chúng được an toàn nhất. "Điều quan trọng nhất với tôi là bọn trẻ được đi lại an toàn khi đến trường, nên tôi đã mua chiếc xe cho con bé. Con bé không lái chiếc xe mà chỉ là người ngồi trong. Với tỷ lệ tử vong vì tai nạn giao thông như hiện nay, sự an toàn của bọn trẻ là rất quan trọng. Vì thế, nếu một chiếc xe có thêm những tính năng an toàn, tôi sẽ mua nó", người mẹ hai con giải thích.

Sự việc thu hút nhiều chú ý của cư dân mạng và gây ra cuộc tranh cãi. Một số ý kiến ủng hộ, chúc mừng thành quả đạt được của cô bé và cho rằng bé xứng đáng nhận được quà. "Xin chúc mừng tình yêu. Cảm ơn vì người mẹ đáng yêu của con", "Làm việc chăm chỉ và bạn sẽ có những điều tốt đẹp", "Thật tuyệt vời" ... là bình luận của một số cư dân mạng.

Tuy nhiên, nhiều người bình luận đặt câu hỏi tại sao một đứa trẻ 9 tuổi lại cần tới xe hơi riêng và điều này là không cần thiết: "Những đứa trẻ sẽ sớm hư hỏng vì quá được nuông chiều, không thể tưởng tượng chúng sẽ như thế nào khi ở tuổi thiếu niên", "Bé còn quá nhỏ để được nhận món quà đắt tiền như vậy".

Tuy nhiên, người mẹ hai con vẫn bảo vệ, kiên định với ý kiến của mình. Cô nói: "Chúng tôi đã thực hiện một thoả thuận. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn và món quà tiếp theo sẽ là một chiếc ô tô Rolls Royce sang trọng hơn".

Việc mua xe mới diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Pixie chia sẻ một danh sách dài những món đồ cô muốn được nhận trong dịp sinh nhật lần thứ 10 sắp tới của mình. Bên cạnh những món quà thân thiện với trẻ em như bút chì, cuốn sách tô màu, Pixie muốn được xỏ khuyên, đồ chăm sóc da, đồ trang điểm và làm trắng răng một cách chuyên nghiệp.

Hoàng Dung (lược dịch)