Sự thật cách nuôi dạy những đứa trẻ 'ngậm thìa vàng': Bố mẹ là ngôi sao cũng chẳng khác người thường!

Không ít người nghĩ rằng những đứa trẻ sinh ra trong gia đình nổi tiếng được sống một cuộc sống đầy đủ vật chất và không bao giờ phải lo lắng về bất cứ điều gì. Tuy nhiên, những bậc cha mẹ nổi tiếng cũng giống như những người bình thường, họ vừa cho con đầy đủ vật chất vừa nghiêm khắc quản lý. Vì vậy, những đứa trẻ nổi tiếng không phải lúc nào cũng được 'ngậm thìa vàng' như bạn tưởng.

Hãy xem những ngôi sao nổi tiếng nuôi dạy con cái như thế nào nhé!

Will Smith

Nam diễn viên Will Smith cho phép các con tự do ngôn luận và sẵn sàng chấp nhận con người thật của con. Will Smith nhấn mạnh rằng sai lầm phổ biến nhất của các bậc cha mẹ là đặt trẻ nhỏ theo các khuôn mẫu.

"Tôi thấy nhiều cha mẹ ép buộc con trẻ theo hướng họ muốn nhưng thực ra đó chưa hẳn là điều tốt nhất cho con. Với tôi, nếu đó là một cây sồi, tôi muốn nó phát triển như một cây sồi, chứ không cố ép nó trở thành một cây táo", Will Smith chia sẻ.

Heidi Klum

Siêu mẫu Heidi Klum, bà mẹ 3 con theo đuổi quan điểm để con tự lựa chọn quần áo, đồ ăn... theo sở thích nhằm mục đích sớm tự lập và tìm ra phong cách riêng, con người thật của con.

Con có thể lựa chọn miễn là phù hợp và biết cách thể hiện tốt ở trường học. Nữ siêu mẫu chia sẻ rằng không phải lúc nào cô cũng hài lòng, thích lựa chọn của con nhưng cô vẫn tôn trọng quyết định của con mình.

Heidi Klum nói: "Chỉ cần các con là những đứa trẻ biết điều, biết cư xử, học tập tốt ở trường thì con có thể mặc những gì con muốn, kể cả đi giày cao gót khi đi ăn nhà hàng".

Jessica Alba

Nữ diễn viên xinh đẹp có quan điểm nuôi dạy con tuân theo các quy tắc, tạo thói quen hàng ngày để sống có tổ chức hơn, cuộc sống dễ dàng hơn.

Theo người đẹp, khi bắt đầu đi học, thói quen sinh hoạt hợp lý đúng giờ trở thành một phần thiết yếu trong ngày. Trong gia đình cô, vào buổi tối, không ai sử dụng thiết bị điện tử thông minh, thay vào đó là đi tắm rửa sạch sẽ, nghe nhạc, ngủ sớm để sẵn sàng cho một ngày mới tuyệt vời hơn.

Drew Barrymore

Nữ diễn viên Drew Barrymore là một người mẹ làm việc chăm chỉ, do vậy cô thừa nhận bản thân không có nhiều thời gian dành cho các con. Do vậy, để tốt cho cả hai, người mẹ thông minh đã ra quy định các con hiểu lịch trình của mẹ, mẹ đánh dấu trên lịch và con cũng thông báo lịch của con cho mẹ. Mẹ và con sẽ biết để cả hai cùng yên tâm về nhau và không cảm giác lo sợ khi mẹ đi xa. Khi có cơ hội, cô sẽ dành toàn tâm toàn ý cho con.

Elizabeth Banks

Nữ diễn viên Hollywood chia sẻ rằng điều quan trọng là yêu cầu sự giúp đỡ khi bạn cần. Cô nhận ra rằng rất nhiều bà mẹ vì ngại ngần, xấu hổ nên không dám tiết lộ về tình trạng khó khăn của mình nhưng tốt nhất là hãy cởi mở, học hỏi.

Không phải ai cũng có kỹ năng, biết cách chăm sóc trẻ nhỏ khi con chào đời. Elizabeth Banks không có nhiều quy tắc và cô sẵn sàng học ở mọi người những điều hay để dạy con.

Gwyneth Paltrow

Nữ diễn viên chia sẻ rằng đừng ngại xin lỗi, thừa nhận sai lầm của bản thân để giảm gánh nặng cho cả mẹ và con. Bên cạnh đó, cô cũng thích trò chuyện vui vẻ với các con trước khi đi ngủ mỗi tối. Bằng cách này, Gwyneth Paltrow luôn đảm bảo giữ được mối quan hệ tốt đẹp, đáng tin cậy với các con của mình.

Kate Winslet

Nữ diễn viên luôn nhắc nhở và thực hành với con về việc biết trân trọng, giữ gìn cơ thể mình. Khi con còn nhỏ, cô thường đưa con đứng trước gương và nói rằng mẹ và con đều rất xinh đẹp, chúng ta thật may mắn khi có một cơ thể lành lặn và vóc dáng đường cong tuyệt vời.

