PGS.TS Trần Thành Nam: 'Đừng sốc, phim đen lại là nơi dạy các con về sinh sản, tình dục nhiều hơn bố mẹ'

“Nên rút êm” là lời khuyên của chuyên gia với các bậc phụ huynh vô tình phát hiện con ở tuổi dậy thì xem 'phim đen'.

Cộng đồng mạng hiện đang xôn xao trước sự việc vợ một nghệ sĩ nổi tiếng lên mạng xã hội "vạch trần" con trai tuổi dậy thì lén xem các hình ảnh nhạy cảm 18+ và “có nhiều thành phần rủ con vào nhóm xấu”. Trước sự việc của con trai, người mẹ này đã thẳng tay đập điện thoại của con, đồng thời cảnh báo các bậc phụ huynh phải “kiểm tra Facebook của con đi sẽ có ối thứ bất ngờ”.

Bài đăng gây tranh cãi của bà mẹ "vạch trần" con trai trên mạng xã hội.

Ở tuổi mới lớn chứa đầy sự tò mò về giới tính, tình dục thì chuyện trẻ lén xem các hình ảnh, video nhạy cảm là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy trong tình huống phát hiện con xem "phim đen" thì cha mẹ nên làm thế nào tốt nhất?

Trao đổi với phóng viên Infonet, PGS. TS Trần Thành Nam - Chủ nhiệm Khoa Các khoa học Giáo dục (Trường ĐH Giáo dục, ĐHQG Hà Nội) cho rằng trong những tình huống đó bố mẹ tốt nhất là “nên rút êm”.

“Rút êm không có nghĩa là không nói mà là không phản ứng để cho con biết cũng không làm con cảm thấy bị xấu hổ ở trên mạng xã hội. Các bậc phụ huynh cũng nên biết nếu mình làm cho con xấu hổ, trẻ sẽ bị tổn thương bởi những vấn đề rất con người, rất tự nhiên.

Bởi lẽ đến tuổi dậy thì chắc chắn con sẽ quan tâm đến bạn khác giới, đến vấn đề giới tính, tình yêu, tình dục… Đó là chuyện rất bình thường" - PGS. TS Trần Thành Nam phân tích.

Vị chuyên gia đưa ra giả định: "Nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó tôi sẽ không nói gì ngay với con về chuyện này, nhưng sau đó tôi sẽ chuẩn bị rất nhiều sách về kiến thức giới tính để trong nhà… Từ đó trẻ sẽ tìm cách để xem.

Như thế bố mẹ vừa cung cấp được cho con những kiến thức chuẩn xác về giới tính mà không mang tính chất khiêu dâm cũng như khiêu khích.

Sau đó, chọn thời điểm, buổi nào đó cách xa hôm xảy ra chuyện “động trời” kia đi, chúng ta sẽ ngồi nói chuyện với đứa trẻ coi như cuộc nói chuyện không liên quan gì tới sự kiện đã xảy ra trước đó. Bố mẹ chỉ cần nhẹ nhàng nói với các con về vấn đề này, về vai trò, vị trí cũng như trách nhiệm của người lớn.

Lúc này bố mẹ có thể đề cập những nguy cơ khi các con xem "phim đen" trên mạng. Đó là những đoạn clip không phản ánh được tình cảm của con người, không phản ánh tình yêu mà chỉ là những đoạn mô tả hành động, nhiều khi còn thể hiện quan điểm sai lầm về tình yêu, về phụ nữ cũng như bạo lực tình yêu, tình dục”.

Theo PGS. TS Trần Thành Nam, bố mẹ nên tận dụng dấu hiệu này của con để tìm cách giáo dục giới tính cho trẻ. Bởi vì có một thực tế từ trước đến nay là nhiều bố mẹ không bao giờ giáo dục giới tính cho con.

“Tôi nói đừng sốc, phần lớn "phim đen" lại là nơi dạy cho các con về sức khoẻ sinh sản, tình dục nhiều hơn chứ không phải bố mẹ đâu”, PGS. TS Trần Thành Nam thẳng thắn nói.

Ảnh minh họa

Nói về cách ứng xử của bà mẹ trên, PGS. TS Nguyễn Thành Nam lý giải “thực ra điều này chỉ thể hiện bà mẹ lo lắng một cách thái quá và phản ứng có phần thiếu cân nhắc". Trên thực tế thì nguy cơ ở trên mạng là có thật. Bố mẹ lo lắng con bị lôi kéo, bị dụ dỗ vào những trò giải trí thiếu lành mạnh, ảnh hưởng đến tính cách là thật.

“Việc bà mẹ phát hiện rồi lên mạng nói xuất phát từ sự lo lắng đó thôi, không muốn con mình “lớn” sớm quá. Mình nên thông cảm với bà mẹ đó”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Tuy nhiên qua câu chuyện này PGS. TS Thành Nam cho rằng các bậc phụ huynh cần lưu ý khi ứng xử với những đứa con đang ở tuổi dậy thì.

“Trẻ ở độ tuổi này rất nhạy cảm với sự tôn trọng. Tình huống được đưa lên mạng thì chắc chắn con cũng sẽ biết. Tất cả những gì liên quan đến sự tôn trọng, xấu hổ sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng, khả năng tự tin của đứa trẻ rất nhiều. Đó là chưa kể, những đứa trẻ trong giai đoạn này tính nhạy cảm của việc tôn trọng hay không tôn trọng cực kỳ cao.

Đã từng có những đứa trẻ tự tử chỉ do bị chụp trộm một cái ảnh hôn bạn trai rồi bị tung lên mạng. Thậm chí có đứa chỉ cần bị mẹ mắng do bị đổ lỗi oan cũng tự tử. Do đó với những con cá tính như thế này thì bố mẹ càng phải nhạy cảm”, PGS. TS Trần Thành Nam nhắn nhủ.

PGS. TS Trần Thành Nam cũng cho rằng, cách cấm đoán của bố mẹ như thế thì không có nghĩa lần sau con sẽ chừa xem "phim đen". Thay vào đó, chúng vẫn lén lút, xem trộm một cách kín đáo, tinh vi hơn mà bố mẹ không thể phát hiện được. Như thế vô tình bố mẹ lại càng khó kiểm soát, uốn con đi đúng quỹ đạo.

Vợ nghệ sĩ nổi tiếng 'vạch trần' con trai xem ảnh 18+ trên Facebook khiến giới phụ huynh xôn xao Câu chuyện của chị H.N - vợ một nghệ sĩ nổi tiếng chia sẻ mới đây đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên các diễn đàn mạng về việc cha mẹ nên làm gì khi biết con xem hình ảnh nhạy cảm.

N. Huyền