Những 'ngôi sao nhí' con nhà nòi khiến khán giả khắp thế giới ngưỡng mộ

Thế hệ F1 của những ngôi sao quốc tế như Jennifer Lopez, Pink, Kanye West, Will Smith... sớm bộc lộ tài năng vượt trội từ khi là những đứa trẻ.

Cho dù tài năng của thế hệ thứ hai là do gen di truyền hay là kết quả của môi trường nuôi dưỡng thì rõ ràng rằng nhiều ngôi sao quốc tế đã truyền lại sức mạnh, cảm hứng cho con bằng cách này hay cách khác.

Rất nhiều 'ngôi sao nhí' bắt đầu nổi tiếng kế tiếp thành công của cha mẹ của họ là những ngôi sao hàng đầu thế giới. Chẳng hạn như cả hai cô con gái của 2 ca sĩ có gọng hát nội lực Pink và Jennifer Lopez đều đã thể hiện chất giọng mạnh mẽ của mình dưới ánh đèn sân khấu.

Dưới đây những gia đình giữ được truyền thống trở thành ngôi sao nổi tiếng trên thế giới:

Emme Maribel Muñiz là con gái của Jennifer Lopez.

Con gái của Jennifer Lopez, Emme Maribel Muñiz, khiến khán giả thán phục với giọng hát của mình tại Super Bowl 2020.

Cha của Muñiz là ca sĩ người Mỹ gốc Puerto Rico Marc Anthony. Cô bé sớm được cha mẹ nổi tiếng giới thiện trên các sân khấu. Thời gian sẽ trả lời nếu Muñiz tiếp tục đi theo bước chân của người mẹ để nỗ lực giành Grammy và Quả cầu vàng.

North trên sân khấu cùng cha Kanye West

Cô con gái 6 tuổi của Kanye West thể hiện màn ra mắt bằng một bản rap tại buổi trình diễn thời trang Yeezy ở Paris, Pháp vào năm 2020. Kanye West đầy tự hào khi đưa con gái lên sân khấu và cùng biểu diễn.

Pink cùng con gái trong phòng thu

Cô con gái 10 tuổi của Pink, Willow sở hữu một giọng hát tuyệt vời. Tháng 11 năm ngoái, nữ ca sĩ Pink đã đăng lên mạng xã hội đùa rằng cô tham gia cùng với một khách mời đặc biệt trong chương trình ABC's The Disney Holiday Singalong, nhưng không ai ngờ đó là con gái cô ấy Willow.

Cô bé 9 tuổi khi đó đã khiến người xem phải trầm trồ với giọng hát vô cùng ấn tượng.

Người mẫu Kaia Gerber cùng mẹ

Người mẫu Kaia Gerber tiếp thu gu thời trang từ mẹ cô, siêu mẫu huyền thoại Cindy Crawford.

Hai mẹ con đều từng làm mẫu cho nhiều tạp chí thời gian danh tiếng như Vogue. Crawford là một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất thập niên 1980 và 1990, trong khi đó Gerber từng đoạt giải Người mẫu của năm tại Lễ trao giải Thời trang năm 2018. Kaia được xem là một trong những 'chân dài đắt giá' của làng mốt thời trang thế giới.

Hai chị em nổi tiếng trong làng thời trang là con gái của người mẫu Yolanda Hadid

Năm 2016, Gigi được Hội đồng Thời trang Anh bình chọn là người mẫu quốc tế của năm và xuất hiện trên 35 trang bìa tạp chí Vogue danh giá.

Trong khi đó, Bella đã được trang Model.com bình chọn là người mẫu của năm vào năm 2016.

Cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông, Gigi Hadid có phần nổi bật hơn.

Những đứa trẻ tài năng tiếp bước cha mẹ nổi tiếng

Jaden và Willow Smith là con của cặp đôi nổi tiếng Hollywood Will Smith và Jada Pinkett Smith.

Theo bước chân của cha mẹ, Jaden và Willow đã tạo dựng sự nghiệp trong cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh.

Jaden đã đóng vai chính trong một số bộ phim với cha của mình bao gồm 'The Pursuit of Happyness - Mưu cầu hạnh phúc', và Willow bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình vào năm 2010 với ca khúc mang tên 'Whip My Hair'.

Cô gái 18 tuổi Emma Raducanu chinh phục đỉnh cao quần vợt thế giới nhờ mẹ truyền cảm hứng Emma Raducanu là nhân vật vừa gây chấn động thế giới sau khi giành chức vô địch tại giải quần vợt danh giá nhất US Open 2021 khi mới 18 tuổi.

Hoàng Dung (lược dịch)