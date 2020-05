Bạn có biết Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 nguồn gốc từ 1 sự kiện thảm khốc?

Ngày mai 1/6/2020 là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Đây là ngày hội với ý nghĩa to lớn đối với trẻ em trên toàn thế giới, nhưng ít người biết ngày này xuất phát từ một sự kiện tàn sát thảm khốc của phát xít Đức.

Nguồn gốc Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Vào rạng sáng ngày 1/6/1942, bọn phát xít Đức bao vây làng Li-đi-xơ (Tiệp Khắc), chúng bắt 173 người đàn ông, 196 người phụ nữ và trẻ em.

Tại đây, chúng đã tàn sát dã man 66 người và đưa 104 em thiếu nhi vào trại tập trung, 88 em đã bị chết trong các phòng hơi độc, 9 em khác bị đưa đi làm tay sai cho bọn phát xít. Làng Li-đi-xơ không còn một bóng người.

Hai năm sau, ngày 10/6/1944, bọn phát xít Đức lại bao vây thị trấn Ô-ra-đua (Pháp), chúng dồn 400 người vào nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em, phóng hỏa đốt cháy tất cả.

Năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1/6 hàng năm làm ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi, nhằm đòi chính phủ các nước phải nhận trách nhiệm về đời sống thiếu nhi, đòi giảm ngân sách quân sự để tăng ngân sách giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng.

Đến tháng 4/1952, tại Viên (thủ đô nước Áo) đã có cuộc họp quốc tế bảo vệ thiếu nhi. Hội nghị này đã yêu cầu tất cả chính phủ các nước đặt ra pháp luật cho nước mình nhằm đảm bảo hạnh phúc cho các bà mẹ và trẻ em, đòi cấm dùng những phát minh khoa học vào mục đích chiến tranh.

Từ đó, thế giới lấy ngày 1/6 hằng năm là biểu tượng bảo vệ quyền lợi cho trẻ em trên toàn cầu.



Tháng 8 năm 1925, Hội nghị Thế giới vì Hạnh phúc Trẻ em (World Conference for the Well-being of Children) tại Geneva, Thụy Sĩ đã tuyên bố ngày 1/6 là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Ngày lễ được cử hành vào ngày 1/6 hằng năm như lời nhắc nhở mọi người hãy bảo vệ và chăm sóc trẻ em tốt hơn.

Tại đa số các nước châu Âu, châu Phi, Trung Đông, và Nam bán cầu đều có Ngày Trẻ em, tổ chức vào các thời điểm khác nhau trong năm.

Ở Việt Nam, Ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên được tổ chức vào ngày 1/6/1950 trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đang trải qua thời kỳ cam go ác liệt nhất. Tuy nhiên Bác Hồ kính yêu vẫn luôn nghĩ tới thiếu nhi cả nước. Bác gửi thư chúc mừng các cháu thiếu niên, nhi đồng vào ngày này.

Hải Đăng (t/h)