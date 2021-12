Mẹ đơn thân Hà Nội tạo hình bữa ăn cho con đẹp như tranh vẽ

Chị Hằng chia sẻ công việc của chị vô cùng bận rộn nhưng mỗi lần được vào bếp chuẩn bị những bữa ăn nhiều màu sắc cho con khiến chị thật sự vui vẻ và hạnh phúc.

Chị Hằng và con trai tên Tôm Hùm

“Chắc mình cũng như nhiều bà mẹ khác luôn muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, nhưng cuộc sống mỗi người một công việc, công việc của mình là công việc tự do, nghe tự do thì có vẻ như rất nhàn rỗi nhưng thực ra lại bận hơn rất nhiều lần so với những bà mẹ có công việc ổn định.

Chính vì vậy thời gian mình dành cho con cũng eo hẹp hơn, nhưng đúng thật là bà mẹ nào cũng muốn cưng chiều con trong khả năng của mình và mình cũng không ngoại lệ, đặc biệt bé nhà mình chỉ có tình yêu của mẹ nên mình luôn tranh thủ thời gian từ chơi với con đến nấu ăn cho con”, chị Hằng kể.

Chú khủng long dễ thương

Chị Hằng kể có những ngày chị bận từ sáng sớm đến tối nhưng dù bận đến mấy mỗi chủ nhật hàng tuần mình đều dành thời gian làm những món thật nhiều màu sắc cho con, để con luôn cảm nhận được thế giới xung quanh luôn vui vẻ và muôn màu như những đĩa cơm mẹ chuẩn bị cho con.

"Lý do tôi quyết định trang trí bữa ăn cho con bắt mắt hơn là khi con bước vào giai đoạn biếng ăn, có hôm con chẳng đụng đến một hạt cơm, hơn nữa tôi cũng muốn con cảm nhận được màu sắc cũng như thế giới xung quanh. Lúc đầu làm cơm nhiều mà sắc vì muốn con ăn uống vui vẻ sau dần thành thói quen và sở thích luôn. Với lại, làm những bữa cơm bắt mắt cũng không tốn quá nhiều thời gian, nhìn con vui mình cũng vui lây", chị Hằng chia sẻ.

Chú gà được làm từ trứng rán

Chị Hằng chia sẻ rằng, khi trở thành một bà mẹ đơn thân, chị không chỉ làm mẹ mà còn làm cha, là trụ cột gia đình và là chỗ dựa vững chắc cho đứa con trai bé bỏng.

Bận rộn với công việc nhưng mỗi lúc trở về nhà chị Hằng chỉ muốn trở thành một người mẹ yêu thương con hết mực. Dù bận rộn với lịch trình dày đặc nhưng chị luôn dành ra một khoảng thời gian riêng tư trong ngày để trò chuyện và tâm sự với con trai mình.

“Con trai và bố mẹ chính là nguồn động lực to lớn để mình có thể yên tâm vững bước trên con đường sự nghiệp cũng như động lực cố gắng mỗi ngày.

Mình luôn muốn dành cho con trai mình những điều tốt đẹp nhất với hi vọng đứa trẻ sẽ có một tuổi thơ vui vẻ ngập tràn yêu thương”, chị Hằng tâm sự.

Cùng xem thêm những bữa ăn mà chị Hằng chuẩn bị cho con nhé:

Hoàng Thanh