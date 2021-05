Đề nghị 'xóa sổ' 1 kênh Youtube độc hại ảnh hưởng tới trẻ em

Ngày 17/5, Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) có công văn gửi Cục An toàn thông tin; Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về việc đề nghị bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Theo Cục trẻ em, trên Youtube và Facebook đang xuất hiện kênh TIMMY TV với những video, clip có nội dung và hình ảnh độc hại, mê tín, kinh dị và rùng rợn, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

Trên cơ sở đó, Cục đề nghị Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) có biện pháp ngăn chặn, xóa, gỡ kênh và xử lý theo pháp luật để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em cho biết: "Kênh TIMMY TV có admin là người Việt và đã tồn tại vài năm qua. Thời gian gần đây, kênh này đã có nhiều hình ảnh và nội dung không phù hợp với sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Đây là những nội dung cần phải xử lý ngay để tránh tác hại xấu tới các em".

Cũng theo ông Nam, trên cơ sở thông tin do Cục nắm được và nhiều bậc phụ huynh gửi tới Tổng đài bảo vệ trẻ em 111, các cơ quan chức năng đã có đủ căn cứ, dữ liệu để có thể xử lý những vi phạm trên. Ông Nam cũng kêu gọi cộng đồng, các bậc phụ huynh và các em nhỏ khi phát hiện những nội dung, hình ảnh có dấu hiệu sai phạm về trẻ em hãy liên lạc với Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 để nhận sự hỗ trợ kịp thời.

Thơi gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều clip xấu, độc ảnh hưởng không nhỏ đến trẻ em. Vậy làm sao để bảo vệ trẻ em trước những clip tràn lan này?

Tiến sĩ tâm lý học Trần Thành Nam - Chủ nhiệm Khoa Các khoa học giáo dục, Trường đại học Giáo dục (Ðại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng các bạn nhỏ chưa có năng lực hành vi nên phụ huynh phải là người định hướng cho các con.

Những video clip mà con trẻ xem hằng ngày sẽ từ từ đi sâu vào tiềm thức, khi trẻ bị kích thích sẽ hành động theo tiềm thức có sẵn và dễ gây nguy hiểm cho chính bản thân cũng như những người xung quanh. Vì vậy, khi cho trẻ xem hay học trên mạng xã hội, phụ huynh phải quản lý chặt, định hướng rõ.

"Chúng ta phải có một cơ quan kiểm duyệt những nội dung đăng tải lên internet, bài trừ chất liệu không khoa học, chuẩn hóa những đối tượng làm Youtuber để các em có môi trường học tập phù hợp, lành mạnh.

Theo đó, những đối tượng làm Youtuber phải thực hiện đăng ký kênh và tham gia khóa học tập để đủ kiến thức sản xuất được những nội dung đảm bảo tính giáo dục. Các cơ quan quản lí phải có quy định, nguyên tắc làm nghề đối với những Youtuber, như đào tạo, cấp chứng chỉ. Những ông lớn trong ngành công nghệ cũng cần có sự phối hợp với cơ quan của Nhà nước để có hành động chặn, xóa bỏ nguồn học liệu ảnh hưởng đến trẻ em.

Còn trong thời điểm hiện tại, tôi nghĩ nhà trường phải có khóa học trang bị kỹ năng học tập trên internet cho học sinh. Bên cạnh đó, phụ huynh là chốt chặn để sàng lọc nội dung trên internet cho con. Theo đó, phụ huynh phải nâng cao năng lực công dân số và có những quy định cụ thể với con khi dùng internet để có bất cứ điều gì không đúng trẻ phải báo với cha mẹ.

Phụ huynh cũng cần cài đặt những ứng dụng ngầm trên máy của con để cảnh báo cho cha mẹ trẻ truy cập vào địa chỉ không phù hợp", Tiến sĩ tâm lý học Trần Thành Nam nói.

Hoàng Thanh