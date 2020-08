Bị mẹ đánh, con vẫn ngây thơ chìa tay ra đòi mẹ ôm

Một cái ôm của người mẹ thực sự rất quan trọng. Vì mẹ là người thân thiết nhất với con, nên khi con làm sai, người con muốn được vỗ về, an ủi nhất chính là mẹ.

Khi bạn còn nhỏ, bạn đã từng đưa tay ra để được "mẹ ôm" không? Chắc chắn, ai cũng sẽ chung một câu trả lời: Có!

Và rồi, khi trở thành cha mẹ, bạn nên đứng ở góc độ của chính con mình để hiểu vì sao trẻ luôn muốn được ôm. Trong cuộc sống hàng ngày, không phải lúc nào chúng ta cũng đủ bình tĩnh để kiềm chế. Phải thừa nhận rằng sẽ có lúc dù yêu thương con đến mấy chúng ta cũng sẽ nổi giận và thậm chí là không kiểm soát được bản thân mà đánh con. Nhưng nếu bạn có trót làm thế, hãy sửa sai bằng một cái ôm.

Nhiều người sẽ nghĩ, một cái ôm có tác dụng thần thánh đến vậy ư? Nó có thực sự giải quyết được vấn đề hay không? Sự thật là nó rất hữu hiệu. Một cái ôm của người mẹ thực sự rất quan trọng. Vì mẹ là người thân thiết nhất với con nên khi con làm sai, người con muốn được vỗ về, an ủi nhất chính là mẹ.

Vì mẹ là người thân thiết nhất với con nên khi con làm sai, người con muốn được vỗ về, an ủi nhất chính là mẹ. (Ảnh minh họa)

Xiaolu là một cô gái nghịch ngợm nghịch ngợm, thường xuyên gây rắc rối ở trường. Một ngày nọ, mẹ của Wu Xiaolu được giáo viên mời đến văn phòng uống trà. Việc này chắc chắn lại giống như mọi khi, cô giáo sẽ thông báo về việc Xiaolu lại gây rối, phá hoại tài sản công. Hôm nay, sau khi nghe thông báo từ cô giáo, mẹ của Xiaolu không đến trường như mọi khi mà ở nhà chờ sẵn con đi học về.

Khi Xiaolu trở về nhà, mẹ cô bé đã chuẩn bị sẵn dụng cụ để đánh con, bà để Xiaolu tự quỳ xuống và lấy dụng cụ ra đánh con. Sau khi nhìn thấy con trai đau đớn người mẹ mới dừng tay lại. Nhưng đúng vào lúc này, đứa trẻ lại ôm lấy mẹ khóc: "Mẹ, con sai rồi, tha lỗi cho con!"

Nhìn thấy Xiaolu ôm mình như thế này, lòng mẹ tan chảy, cơn tức giận tan biến, tuy nhiên bà cũng hơi khó hiểu, tại sao sau khi đánh con mà đứa trẻ vẫn muốn ôm mình? Nhìn thấy đứa trẻ thế này, thật giống như một thiên thần nhỏ nghịch ngợm, vừa đau đầu vừa xót xa.

Vì sao sau khi đánh con, mẹ vẫn phải ôm con, có 3 vấn đề tâm lý mà mẹ cần hiểu:

Trẻ cảm thấy không an toàn

Bản thân trẻ em luôn cảm thấy không an toàn vì chúng còn nhỏ, người duy nhất có thể mang lại cảm giác an toàn cho chúng chính là cha mẹ. Khi một đứa trẻ làm sai, dù bị mẹ đánh thì người đầu tiên nó muốn ôm vào lòng là mẹ. Vì tận đáy lòng đứa trẻ luôn mặc định mẹ là người mang lại cảm giác an toàn cho mình nên dù có chuyện gì xảy ra thì trẻ vẫn mong muốn có được sự chăm sóc của mẹ. Vì vậy, khi trẻ muốn ôm bạn, bạn không được từ chối.

Khi một đứa trẻ làm sai, dù bị mẹ đánh thì người đầu tiên nó muốn ôm vào lòng là mẹ (Ảnh minh họa)

Xác nhận rằng mẹ không bỏ rơi mình

Trẻ khi thấy mẹ giận, đánh mắng mình sẽ nảy sinh tâm lý sợ hãi, lo lắng “Mẹ có muốn con không?”, “Mẹ có vì chuyện này mà bỏ rơi mình không? Sự lo lắng của trẻ vượt qua sự tức giận vì bị đánh, vượt qua cảm giác bị. Bởi thế sau khi bị mẹ đánh, trẻ vẫn nhanh chóng đưa tay ra ôm, điều này thực chất là để khẳng định rằng mẹ sẽ không ghét hay bỏ rơi mình.

“Con cảm thấy sợ hãi, con mong mẹ bớt giận và yêu con”

Khi một đứa trẻ bị trừng phạt và khóc, điều đầu tiên trẻ muốn nhìn thấy là người thân thiết nhất. Khi bị đánh, nỗi sợ hãi luôn tràn ngập ở trẻ, và mẹ tức giận cũng sẽ khiến trẻ cảm thấy sợ hãi, vì vậy theo bản năng, trẻ sẽ dùng “cái ôm của mẹ” để xoa dịu nỗi sợ hãi, mong mẹ hết giận và nhanh chóng trở nên dịu dàng.

Sau khi bị mẹ đánh, trẻ vẫn nhanh chóng đưa tay ra ôm, điều này thực chất là để khẳng định rằng mẹ sẽ không ghét hay bỏ rơi mình. (Ảnh minh họa)

Chúng ta không nên sử dụng bạo lực để giải quyết các vấn đề. Nếu có thể, hy vọng rằng mỗi ông bố, bà mẹ có thể nói chuyện với trẻ em bằng giọng điệu hòa bình và suy nghĩ về các vấn đề từ góc độ của trẻ. Nếu thật sự không nhịn được mà đánh con thì sau khi kết thúc bạn phải ôm con vào lòng để xoa dịu, chỉ có điều đó mới giảm được tác hại cho trẻ. Nó có ý nghĩa hơn rất nhiều lời giảng giải, nói lý khác. Vì vậy, khi trẻ muốn yêu cầu một cái ôm thì cha mẹ nên ôm càng nhiều càng tốt.

Theo phunuvietnam.vn