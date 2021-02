Yêu sếp như thiêu thân lao vào lửa, tôi trả giá suốt 2 năm qua

Khi ấy tôi là sinh viên mới tốt nghiệp đại học, có tấm bằng giỏi trên tay nhưng không hiểu sao may mắn vẫn chưa đến với tôi.

Cầm hồ sơ đi gõ cửa khắp nơi, phỏng vấn cả chục công ty nhưng chưa có nơi nào gọi tôi đi làm. Có lẽ do tôi với cao quá, chọn toàn công ty có tầm cỡ hay do may mắn còn đang tắc đường…

Rồi một ngày tôi được gọi đi làm tại tập đoàn bất động sản top đầu tại Việt Nam, khỏi phải nói tôi sung sướng đến nhường nào.

Ngày chính thức đi làm tôi đã tự nhủ phải cố gắng và nỗ lực hết sức để khẳng định năng lực của bản thân và cũng là để tiến xa hơn.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi không thường xuyên ở lại công ty làm thêm giờ. Thực ra, công việc cũng không quá nhiều nhưng tối về nhà trọ cũng chỉ có một mình nên tôi chọn ở lại tăng ca cùng các anh chị khác, vừa tìm cơ hội học hỏi thêm vừa là để thân thiết hơn với đồng nghiệp.

Thi thoảng sau tăng ca tôi và đồng nghiệp hẹn nhau đi ăn tối, đi uống trà đá rồi chia sẻ kinh nghiệm công việc và cuộc sống.

Ở công ty tôi ngưỡng mộ nhất là Tuấn bởi anh không chỉ đẹp trai, ga lăng mà còn rất tài giỏi. Mới 30 tuổi nhưng anh đã ở vị trí giám đốc phòng phát triển dự án quản lý hàng mấy chục nhân viên.

Việc nào vào tay anh cũng được xử lý hết sức sức gọn gàng, chuyên nghiệp. Đương nhiên anh được sếp tổng rất quý và cấp dưới thán phục.

Ở vị trí giám đốc nhưng anh lại rất thân thiện với mọi người, kể cả những nhân viên mới như tôi. Anh dành thời gian hỏi han, hỗ trợ tôi hết mức mỗi khi tôi gặp sự cố. Thi thoảng những buổi tăng ca anh lặng lẽ đặt ly café lên bàn làm việc của tôi. Tôi biết anh chỉ tiện thể pha luôn cho tôi thôi nhưng điều đó cũng khiến tôi xao xuyến.

Tôi biết chiếc nhẫn trên tay anh khẳng định việc anh đã có gia đình. Thi thoảng, vô tình tôi còn nghe được cuộc gọi giữa anh và bà xã thể hiện mối quan hệ của họ đang rất tốt.

Thế nhưng, tôi không có cách nào ngăn cản được tình cảm của mình, dù chỉ là một phía nhưng nó cứ lớn dần theo thời gian. Ngày nào tôi cũng ở lại làm tăng ca chỉ để được nhìn thấy anh, được anh động viên rằng cố gắng lên, được anh tiện thể pha cho một ly café…

Ngày nào tôi cũng lén vào facebook của anh để xem những dòng trạng thái anh đăng và đọc không sót một bình luận nào, kể cả những tấm ảnh về gia đình hạnh phúc của anh và những bình luận chúc mừng của mọi người.

Và rồi hôm ấy, tối thứ 6, khi mọi người mải về với những cuộc hò hẹn, với bữa cơm tối cùng vợ con thì anh vẫn xử lý việc của công ty. Lúc đó tôi cũng ở lại chỉ để thấy bóng anh thấp thoáng qua lớp cửa kính.

Rồi bỗng nhiên, anh đến cạnh tôi hỏi han công việc, thậm chí xoa đầu tôi bảo có gì khó khăn cứ gọi anh, anh sẽ hỗ trợ các em hết mức có thể. Sau đó anh đột ngột đề nghị: “Đi uống với anh vài ly bia không?”. Tôi liền gật đầu đồng ý.

Anh vừa uống vừa kể cho tôi chuyện áp lực ở công ty, chuyện áp lực về gia đình khi vợ anh luôn đòi hỏi anh kiếm được nhiều tiền nhưng phải dành thời gian cho vợ con, anh còn kể về việc thực tế những bức ảnh trên facebook của anh chỉ là trò diễn về một gia đình hạnh phúc chứ vợ chồng anh không hạnh phúc như mọi người vẫn nghĩ.

Nhìn thấy người đàn ông trong mộng yếu lòng, tôi cho phép mình được thân thiết với anh hơn. Sau hôm ấy, chúng tôi thường xuyên hẹn nhau đi ăn trưa, đi café, đi uống bia… rồi tiến xa hơn là vào khách sạn.

Yêu sếp như thiêu thân lao vào lửa, tôi trả giá suốt 2 năm qua (ảnh minh họa)

Tôi chính thức trở thành “con giáp thứ 13” mà người đời dè bỉu, nhưng tôi tự nhủ sẽ là người phụ nữ trong bóng tối của anh, không bao giờ đòi hỏi hay có ý nghĩ phá vỡ hạnh phúc gia đình anh.

Thế nhưng, mọi việc không như tôi nghĩ cho đến khi vợ anh phát hiện ra mối quan hệ lén lút của chúng tôi. Chị ta hẹn tôi ra quán café nói chuyện.

Phải nói chị ta cũng văn minh, không đánh ghen kiểu chợ búa, chửi rủa hay quay clip. Chị ta chỉ nói đã phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi nửa năm nay và cho chồng chị ta cơ hội tự giải quyết nhưng anh ấy không giải quyết được nên chị mới gặp tôi.

Chị ta yêu cầu tôi phải chấm dứt mối quan hệ này, chuyển khỏi công ty và chị ta sẽ tìm cho tôi một công việc tương xứng với mức lương và vị trí tôi đang làm hiện nay. Nếu không tôi sẽ phải hối hận trước việc xen vào hạnh phúc gia đình người khác.

Dù biết chị ta nói đúng nhưng tôi yêu sếp của mình thật lòng nên đâu dễ để chia tay. Tôi biết anh ấy đã quá chán vợ nhưng vì đứa con nên họ chưa thể ly hôn. Chúng tôi vẫn tiếp tục hẹn hò nhưng kín đáo hơn xưa. Tôi cũng âm thầm không uống thuốc tránh thai với mong muốn mang bầu để ràng buộc người tình.

Người tính đúng là không bằng trời tính, tôi chưa kịp có thai thì chị vợ phát hiện chúng tôi vẫn qua lại. Vậy là chị ta cho người tìm về tận quê tôi, nói chuyện với bố mẹ, họ hàng nhà tôi và thả tờ rơi khắp làng xóm với những hình ảnh chúng tôi cặp kè…

Khỏi phải nói bố mẹ tôi sau khi biết chuyện đã sốc thế nào. Sau đó, tôi xấu hổ cũng không dám về quê và quyết định chấm dứt chuyện tình với sếp, chuyển hẳn vào phía nam sinh sống.

Cho đến giờ, 2 năm đã trôi qua nhưng bố mẹ vẫn không tha thứ cho hành động bồng bột, thiêu thân ấy của tôi.

Bạn đọc Mỹ Hà