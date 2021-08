Phát hiện chồng ngoại tình, vợ hẹn gặp 'trà xanh' 1 lần mà khiến anh ta khiếp vía

Thắng cưới An khi cả hai vừa tròn 25 tuổi, nhìn cuộc hôn nhân của họ có lẽ ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Gia đình Thắng và An đều là những gia đình có điều kiện kinh tế. Ngay khi đám cưới tổ chức mẹ An đã mua tặng cô một căn nhà ba tầng ngay trung tâm thành phố để hai vợ chồng thuận tiện đi làm.

Trong khi đó bố Thắng cũng mua cho con trai chiếc ô tô hạng sang khiến anh mở mày mở mặt với gia đình vợ.

Thắng đẹp trai, làm công việc với thu nhập bình thường nhưng rất biết cách nói chuyện và làm vừa lòng người khác nên con đường sự nghiệp thuận lợi thăng tiến.

Ở nhà Thắng là người đàn ông rất biết chiều chuộng vợ, anh cũng chẳng nề hà mà cùng vợ nấu nướng, dọn nhà, cuối tuần dẫn An đi mua vài cuốn sách, ghé vài thương hiệu thời trang chọn đồ.

Mỗi khi An muốn, Thắng sẵn sàng lái xe cả trăm cây số đưa vợ đi chơi, thư giãn. Cũng chính vì lẽ đó mà An tin tưởng tuyệt đối ở chồng, luôn tự hào về cuộc hôn nhân quá tuyệt vời.

Hôn nhân được 2 năm, hai vợ chồng vẫn mải mê với những chuyến du lịch, hưởng thụ cuộc sống mà không hề bị gò bó bởi tiền bạc, công việc đến con cái.

An dự định khi bước sang tuổi 28 sẽ sinh con nhưng mọi việc lại chẳng giống như An tưởng tượng.

Ảnh minh họa

Hôm ấy trong lúc Thắng còn đang tắm, An rảnh rỗi nên lấy điện thoại của chồng để vào ứng dụng xem phim. Đang lúc An mải mê xem phim thì một ứng dụng mua sắm báo đơn hàng của Thắng đã giao thành công.

Giác quan của người phụ nữ mách bảo tin nhắn giao hàng này có vấn đề vì lâu nay mua sắm qua mạng vẫn là thứ mà chồng An ghét cay ghét đắng.

Mỗi lần phải xuống nhà lấy đồ mà shipper giao đến Thắng đều khuyên vợ muốn mua gì thì đến tận nơi xem, nếu ưng mới lấy chứ mua qua mạng đôi khi lại không hợp. Hơn nữa, lâu nay trong nhà mua gì hai vợ chồng đều đưa nhau đi xem, đi ngắm chán chê mới mua.

Tò mò, An vào kiểm tra xem chồng cô đã mua những gì. Hóa ra miệng nói ghét việc mua sắm online nhưng chính Thắng lại vào ứng dụng này đặt rất nhiều đồ cho cùng một số điện thoại. Đáng nói đây lại là toàn là váy vóc, túi xách, phụ kiện cho con gái.

Thấy chồng trở ra, An vội tắt điện thoại và xem như không có gì xảy ra.

Những ngày sau đó, cuộc sống vợ chồng vẫn bình thường nhưng ai biết rằng chính An đã âm thầm điều tra và phát hiện chồng mình qua lại với nữ thư ký của công ty.

An còn biết rằng chính nữ thư ký kia đã thông đồng với Thắng nhận tiền và làm giả hồ sơ của công ty đối tác với mong muốn giúp họ trúng thầu cung ứng vật liệu cho tập đoàn xây dựng mà họ đang làm. Nếu sếp tổng biết việc này thì chắc chắn cả Thắng và cô thư ký sẽ thân bại danh liệt.

Hôm đó An âm thầm hẹn cô người tình của chồng ra quán cafe và ném vào mặt cô ta những bằng chứng cô ta phá hoại gia đình người khác. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của An, cô nàng "trà xanh" của chồng còn lớn tiếng thách thức.

Ngay sau đó, An ném tập bằng chứng về việc cô ta thông đồng với công ty khác gây tổn hại không nhỏ cho tập đoàn. Đến đây cô ta mới tái mặt xin An bỏ qua chuyện này và hứa sẽ lập tức cắt đứt quan hệ với chồng An.

Chiều hôm đó, sau khi đi làm về An vẫn vào bếp nấu nướng như không có việc gì xảy ra, còn Thắng thì nơm nớp lo sợ và để ý nhất cử nhất động của vợ.

Ăn tối xong An chỉ nói rằng nếu cô còn phát hiện anh lặp lại chuyện trăng hoa bên ngoài một lần nữa thì tất cả sự nghiệp của anh cũng sẽ chấm dứt trong tay cô.

Nghe đến đây Thắng run bắn người và vội vàng xin An tha thứ.

Hải Ly