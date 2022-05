Mẹ chồng vừa ngã bệnh, vợ tôi đã lấy ra một bọc vàng trong sự ngỡ ngàng

Tôi nhìn vợ sững sờ, không ngờ vợ lại giấu giếm một lượng tài sản lớn như thế.

Giờ tôi mới biết vợ mình là cao thủ tiết kiệm tiền bạc. Mỗi tháng tôi đưa vợ 12 triệu, lương của cô ấy tầm 7-8 triệu nữa. Mà chúng tôi sống ở thành phố, chi tiêu đủ thứ tiền và có hai con. Cứ đầu tháng đưa tiền, giữa tháng tôi đã nghe vợ than vãn.

Cô ấy than hết tiền, than hết sữa, than giá xăng lên, gas lên, dầu ăn bột ngọt đều lên... Tóm lại, từ giữa tháng đến đầu tháng sau, ngày nào tôi cũng nghe vợ ca bài ca hết tiền. Đến nỗi tôi bị ám ảnh. Đi uống ly cà phê với bạn cũng đắn đo, nghĩ xem có nên nhịn cà phê, để dành tiền mà "cống nạp" cho vợ để yên thân không?

Ấy thế mà mẹ tôi vừa ngã bệnh, vợ đã lấy trong tủ ra một bọc vàng.

Mấy ngày trước, mẹ tôi tự dưng ngất xỉu nhưng sau đó không chịu đi khám bệnh. Bà sợ vợ chồng tôi không có tiền, sợ thành gánh nặng của chúng tôi.

Vợ tôi cứ khuyên mãi không được, cô ấy mới lấy bọc vàng ra. Rủng rà rủng rỉnh. Tôi mở ra xem mà ngơ ngác ngỡ ngàng. Phải mấy lượng vàng, nhẫn chứ không ít.

Lúc này vợ mới thú thật, mỗi tháng cô ấy đều lấy lương của tôi để sắm vàng tiết kiệm. Chi tiêu chỉ bằng lương vợ. Tháng nào túng quá thì vay mượn, sang tháng sau trả lại chứ nhất quyết không bán vàng. Nhờ thế mà mấy năm qua, cô ấy mới có bọc vàng phòng thân.

- Mẹ cứ đi khám và yên tâm đi ạ. Chuyện tiền bạc, vợ chồng con lo liệu được. Sức khỏe của mẹ mới là quan trọng nhất.

Mẹ tôi nghe con dâu nói thế mới chịu đi khám. Giờ thấy vợ có tiền, tôi lại cảm thấy bản thân giống như bị lừa vậy. Tiền vàng trong nhà đầy ra đó mà vợ tôi cứ "bán than" làm gì cho mệt mỏi nhỉ? Có cách nào thay đổi bản tính khó chịu này của cô ấy không?

