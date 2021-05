Bày kế cao thượng để ly hôn vợ, tôi chưa kịp đám cưới với người tình quyến rũ đã gặp 'quả báo'

Do tính chất công việc nên tôi thường xuyên phải đi làm ăn bên ngoài, dù kinh tế khá nhưng không dành được nhiều thời gian cho gia đình, đó cũng là điều mà bao năm nay vợ tôi lấy để đay nghiến tôi mỗi khi cô ấy không vui.

Chúng tôi sinh được hai đứa con xinh xắn. Vợ tôi là một người phụ nữ có nhiều tham vọng nên ở tuổi 32 cô ấy đã lên chức trưởng phòng kinh doanh. Vừa kiếm tiền vừa chăm lo cho con cái nên vợ khinh tôi ra mặt.

Cô ấy nói tôi kiếm được ba cái đồng mà bày đặt đi công tác sớm tối, suốt mấy năm nay chúng tôi không có tiếng nói chung, kinh tế thì tiền ai người nấy tiêu.

Thế rồi trong chuyến công tác Vũng Tàu tôi quen My, một cô gái trong trẻo, đáng yêu vô cùng. Ở bên My tôi được cô ấy tôn trọng, được cô ấy yêu thương và chiều chuộng. Tất nhiên tôi nhanh chóng quên đi người vợ hay càu nhàu, khó tính ở nhà.

Tôi nhanh chóng vướng vào lưới tình của My và luôn nghĩ rằng cô ấy mới là chân ái của cuộc đời mình. Về đến Hà Nội tôi và My vẫn thường xuyên qua lại với nhau, thậm chí chúng tôi còn công khai đi cùng nhau trong trung tâm thương mại.

Thực ra, lúc đầu tôi chỉ định chơi bời cặp kè cho vui, cho khuây khỏa sau những áp lực ở công ty, áp lực ở gia đình nhưng cuối cùng lại rơi vào mối quan hệ với cô ấy không tài nào dứt ra được.

Tôi khao khát được quang minh chính đại sánh vai cùng người tình, khao khát được tháo chiếc vòng kim cô trên đầu về một cuộc hôn nhân chỉ toàn trách nhiệm với người vợ hiện tại.

Vậy là tôi ngày đêm mất ăn, mất ngủ để ủ mưu làm sao ly hôn được vợ, bởi nếu tôi nói vì người thứ ba mà đòi ly hôn thì chắc chắn người đời đàm tiếu, hơn nữa cô vợ hiếu thắng cũng không dễ dàng gì tha cho tôi.

Vậy là tôi nhờ người làm giả một tờ giấy xét nghiệm rằng tôi bị ung thư tụy giai đoạn cuối. Tôi đưa tờ giấy cho vợ và đề nghị ly hôn vì không muốn là gánh nặng cho mẹ con cô ấy.

Tôi biết vợ cũng không còn yêu thương gì tôi cả nên cô ấy nhanh chóng đồng ý ly hôn. Cô ấy giữ 2/3 tài sản vì là người nhận nuôi con.

Ngày rời sân tòa án, tôi hít một hơi dài và tự thấy mình phục mình quá khi nghĩ ra được lý do quá cao thượng để nhanh chóng tìm được tự do. Vậy là từ nay tôi gặp My sẽ chẳng còn phải nhìn trước, ngó sau. Tôi sung sướng gọi cho người tình đi ăn mừng.

Tôi nhanh chóng công khai người tình trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Lũ bạn tôi lần nào gặp cũng hỏi tại sao tôi lại tán được cô gái xinh đẹp, quyến rũ như My.

Hơn một năm sau ngày ly hôn vợ, tôi chuẩn bị làm đám cưới với My. Thế nhưng thời gian này tôi thấy mệt mỏi, "chuyện ấy" lúc được lúc không nên tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Đến khi nhìn rõ kết luận trong hồ sơ bệnh án mà tôi run rẩy tái mét, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi bị u tuyến tiền liệt chưa xác định lành tính hay ác tính.

Nghe bác sĩ giới thiệu sang khoa chuyên môn làm xét nghiệm sinh thiết mà tôi rơi nước mắt vì lo sợ, tôi mới chỉ 40 tuổi mà đã mắc chứng bệnh này. Có lẽ nào lời nói dối ngày xưa của tôi với vợ cũ giờ đã linh nghiệm? Đó là quả báo của tôi ư?

Bạn đọc Minh Quang