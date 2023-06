FWD và Be Group: Mô hình hợp tác khác biệt trên thị trường bảo hiểm nhân thọ

Lễ công bố Hợp tác Phân phối bảo hiểm qua nền tảng đa dịch vụ chính thức được diễn ra vào ngày 8 tháng 6 vừa qua.

Thông qua mô hình hợp tác đầu tiên trên thị trường giữa công ty bảo hiểm nhân thọ và nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ hàng đầu Việt Nam hiện nay, FWD và be chung tay nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo hiểm nhân thọ, đồng thời giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và tham gia các sản phẩm bảo hiểm trực tuyến, đơn giản, dễ hiểu, dễ mua chỉ với vài thao tác đơn giản, phù hợp phong cách sống năng động của người Việt hiện đại.

Trong giai đoạn đầu triển khai hợp tác, khách hàng của be có thể tìm hiểu và tham gia sản phẩm bảo hiểm 100% trực tuyến “FWD Bộ 3 bảo vệ” - giải pháp chuyên biệt bảo vệ khách hàng đồng thời trước ba bệnh hiểm nghèo là ung thư tại bất kỳ giai đoạn nào, đột quỵ và nhồi máu cơ tim đến 80 tuổi. Khách hàng cũng sẽ sớm được tham gia sản phẩm “FWD Phụ nữ hiện đại” ở giai đoạn triển khai tiếp theo.

Bên cạnh đó, khách hàng sẽ có cơ hội được tìm hiểu những giải pháp bảo hiểm đa dạng, kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư dài hạn trên nền tảng be và được tư vấn bởi đội ngũ Tư vấn tài chính của FWD khi có nhu cầu.

Ông Đậu Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Chiến lược và Kênh Bảo hiểm số FWD Việt Nam, cho biết: “FWD luôn chú trọng phát triển Kênh Bảo hiểm số và mở rộng các mối quan hệ hợp tác nhằm mang đến khách hàng những trải nghiệm bảo hiểm đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện. Thông qua hợp tác với Be Group, chúng tôi tin rằng khách hàng sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với các sản phẩm bảo hiểm dễ hiểu từ FWD để bảo vệ tài chính của bản thân và gia đình, tiếp tục khẳng định những cam kết và nỗ lực của chúng tôi trong hành trình thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm”.

Bà Vũ Hoàng Yến, Tổng Giám đốc Be Group, chia sẻ: “Trở thành trợ thủ đắc lực trong cuộc sống hàng ngày của người Việt là nỗ lực không ngừng nghỉ của Be Group. Để tiến xa hơn, chúng tôi luôn tiên phong trong việc hợp tác với nhiều đối tác để mở rộng dải sản phẩm và dịch vụ, không ngừng củng cố hệ sinh thái công nghệ mở của mình. Sự hợp tác với FWD là cánh tay nối dài, góp phần hoàn thiện nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ be với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dễ hiểu, qua đó giúp khách hàng của be dễ dàng tiếp cận những giải pháp bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình một cách toàn diện. Trong tương lai, Be Group cam kết liên tục phát triển các dịch vụ, sản phẩm hữu ích và độc đáo hơn nữa để đáp ứng mọi nhu cầu hàng ngày của khách hàng”.

“Bên nhau” và “Sống đầy” chính thức kết hợp tạo nên mô hình khác biệt trên thị trường nhằm mang đến những trải nghiệm đặc biệt cho người dân Việt Nam.

Tập đoàn FWD đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động trong năm 2023. FWD Việt Nam được thành lập năm 2016 và là thành viên của Tập đoàn FWD. FWD tập trung vào việc xây dựng một hành trình tham gia bảo hiểm đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi, với các sản phẩm bảo hiểm sáng tạo và dễ hiểu, được hỗ trợ bởi công nghệ kỹ thuật số. Với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, FWD cam kết thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm.

Công ty Cổ phần Be Group là công ty công nghệ Việt Nam sở hữu và phát triển nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ “be”. Kể từ khi ra mắt vào năm 2019, nền tảng be đã đạt mốc hơn 26 triệu lượt tải ứng dụng, và hiện đang xử lý hơn 10 triệu giao dịch hàng tháng. Trong đó, tỷ lệ khách hàng sử dụng nhiều hơn 2 dịch vụ trên nền tảng chiếm hơn 50%. Đến nay, be đã mở rộng hoạt động đến 28 tỉnh thành và là công ty công nghệ Việt Nam phát triển bậc nhất trong mảng dịch vụ vận tải. Năm 2022, công ty đã sở hữu 32% thị phần thị trường gọi xe.

Phương Mỹ