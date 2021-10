Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ Hà Nội giảm sâu

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Hà Nội từ đêm nay đến ngày 15/10 trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ; vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 18 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, hiện nay (13/10), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, đêm nay và ngày mai (14/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Từ đêm nay, nhiệt độ Hà Nội giảm sâu về đêm, trời có mưa vừa, có nơi mưa to. (Ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 8 nên từ nay (13/10) đến ngày 15/10, ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay đến ngày 15/10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 15/10 có mưa vừa, mưa to. Từ đêm nay đến ngày 15/10, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ.

Từ ngày 16/10, không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn.

Từ nay đến ngày mai (14/10), do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường với hoàn lưu cơn bão số 8 nên ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh. Từ đêm mai (14/10), ở vịnh Bắc Bộ, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-3,0m; khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Dự báo xu thế thời tiết 10 ngày, từ đêm 13 đến ngày 23/10

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 13-15/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trời lạnh.

Từ ngày 16-20/10, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét tập trung vào ngày 16-18/10. Riêng ngày 18/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét.

Từ ngày 21-23/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 22/10 trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 13-ngày 15/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trời lạnh.

Từ ngày 16-20/10, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét tập trung vào ngày 16-18/10.

Từ ngày 21-23/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 22/10 trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 13-15/10, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Từ ngày 16-20/10, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét tập trung vào ngày 16-18/10. Riêng ngày 18/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, khu Đông Bắc và đồng bằng trời rét.

Từ ngày 21-23/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 22/10 trời lạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 13-15/10, có mưa to đến rất to; riêng Thừa Thiên Huế có mưa rải rác.

Từ ngày 16-18/10, có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19-21/10, có mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 21-23/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 13-15/10, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 16-17/10, có mưa vừa, mưa to và dông; riêng phía Bắc có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18-23/10, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 13-17/10, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối); riêng phía Bắc ngày 16-17/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 18-23/10, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 13-17/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Từ 18-23/10, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

PV