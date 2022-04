Bắc Bộ nắng đẹp ấm áp, mưa 'dịch chuyển' từ Trung Bộ vào Nam Bộ

icon

Nhiệt độ ban đêm ở Bắc Bộ vẫn rất thấp, có nơi dưới 15 độ C; buổi trưa trời nắng, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất trên 28 độ C. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa to đến ngày mai (6/4), đề phòng ngập úng...