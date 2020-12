280 điểm 'báo động đỏ' về nguy cơ lũ ống, lũ quét ở Nghệ An

Nghệ An hiện đang có 280 điểm được cảnh báo nguy cơ lũ quét, lũ ống ở cấp 'báo động đỏ', chủ yếu nằm ở 17 xã thuộc 6 huyện miền núi cao.

Trước thực tế trên, địa phương này đang tập trung nguồn lực, từng bước bố trí, sắp xếp lại dân cư vùng có nguy cơ, gắn với sinh kế.

Nghệ An vẫn còn 280 điểm cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét.

Huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) mà một trong những địa phương rẻo cao có địa bàn phức tạp về địa chất bởi ngoài nguy cơ về lũ ống, lũ quét là nỗi lo sạt lở đất. Trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu các cơn bão số 5, 7, 8, 9 năm 2020, huyện này đã phải lên phương án di dời khẩn cấp hàng ngàn hộ dân tại nhiều xã như Mường Típ, Mường Ải, Nậm Càn… đến khu vực an toàn.

Lũ quét gây sạt lở nghiêm trọng tại xã biên giới Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tháng 9/2020.

Ông Nguyễn Hữu Minh – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, các xã như Mường Típ, Mường Ải, Mỹ Lý, Na Ngoi, Nậm Càn, Keng Đu… có nguy cơ rất cao về lũ ống, lũ quét. Mỗi khi có mưa bão huyện đã chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người dân cảnh giác, đồng thời vận động người dân sơ tán kịp thời khi tình hình phức tạp để đảm bảo an toàn tính mạng và tải sản.

Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7 đã khiến hàng trăm hộ dân ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) phải di dời khẩn cấp.

Cũng là khu vực biên giới giáp với nước bạn Lào, huyện Quế Phong đang có đến hàng chục điểm nguy cơ lũ ống, lũ quét đe dọa đến an nguy người dân tập trung tại các xã Tri Lễ, Thông Thụ, Nậm Giải, Nậm Nhoóng, Quang Phong.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quế Phong, ông Phan Trọng Dũng cho biết, địa phương có khoảng trên 300 hộ nằm vùng nguy cơ lũ quét, lũ ống. Đây là thực tế đáng lo bởi địa hình đồi núi có độ dốc lớn nên khi xảy ra lũ thường gây hậu quả nặng nề đến người và tài sản.

Rất nhiều năm qua, những trận lũ quét từng xảy ra ở địa bàn miền núi này khiến người dân và chính quyền địa phương bất an, lo lắng. Trong số hàng chục điểm “báo động đỏ” về nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét tại Quế Phong; Nậm Giải là khu vực khiến nhiều người lo lắng mỗi khi nhắc đến trong mùa mưa bão.

Lũ quét, lũ ống gây thiệt hại tài sản của bà con nhân dân.

Cách đây 13 năm, trận lũ quét kinh hoàng tại 2 bản Pục và bản Méo (xã Nậm Giải) đã cướp đi sinh mạng của 13 người dân. Nỗi ám ảnh về trận lũ quét vẫn cứ đeo đẳng người dân nơi đây.

Ông Sầm Văn Thành – Chủ tịch UBND xã Nậm Giải xót xa nhớ lại: “Sau lũ, bản làng xơ xác, thật khủng khiếp. Chỉ trong chốc lát, trận lũ quét lịch sử đã cướp đi sinh mạng của 13 người dân, cuốn trôi hàng trăm ngôi nhà, các trường học…”.

Tính đến nay, trên địa bàn Nghệ An đang có 280 điểm được cảnh báo nguy cơ lũ quét, lũ ống có thể xảy ra, chủ yếu nằm ở 17 xã thuộc 6 huyện miền núi cao như Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp, Con Cuông. 280 điểm “báo động đỏ” ấy đang đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của trên 2.500 hộ dân với trên 15.000 người trong mùa mưa bão nếu không được sơ tán kịp thời.

Tại Nghệ An, gần như năm nào cũng xảy ra sự cố lũ ống, lũ quét khiến nhiều nhà cửa, tài sản, thậm chí là tính mạng người dân bị dòng nước cuốn trôi. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, để người dân yên tâm ổn định cuộc sống thì vấn đề cốt lõi là phải di dời người dân vùng nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét đến vùng an toàn.

Trước thực tế hàng trăm điểm “báo động đỏ” về lũ ống, lũ quét, tỉnh Nghệ An đang tập trung nguồn lực, từng bước bố trí, sắp xếp lại dân cư gắn với sinh kế các khu vực có nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, địa phương này cũng sẽ ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn xây dựng bố trí chỗ ở an toàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Từng bước đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm tại những khu vực dân cư sinh sống có nguy cơ cao về lũ quét. Phối hợp với nước bạn Lào để nắm bắt tình hình nước từ thượng nguồn đổ về, từ đó có phương án phòng tránh lũ quét ở các huyện giáp biên giới.

Bảo Trâm