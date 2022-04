Xóa sổ đường dây mua bán người vào các quán karaoke, massage

Nhóm đối tượng đã kết bạn, làm quen với các em gái qua mạng xã hội, dụ dỗ xin việc làm nhưng thực chất đưa vào các quán karaoke, massage... phục vụ khách.

Ngày 21/4, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 đối tượng về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” theo Điều 151 Bộ luật Hình sự (BLHS) gồm: Trần Văn Huy (SN 2003), Đinh Thanh Tường (SN 2001), Hoàng Văn Cường (SN 1999, tên gọi là khác Cường “Đây”), Dương Tuấn Cường (SN 2001, tên gọi khác là Cường “Đen”), cùng trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; Bùi Việt Trung (tên gọi khác là Tổ, SN 1997), trú tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình và Vũ Hồng Quân (SN 2001, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Đối tượng Trần Văn Huy - cầm đầu đường dây mua bán người.

Qua tài liệu của Cơ quan Công an, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân và các thông tin tài liệu nghiệp vụ khác, Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm mua bán người, Cục Cảnh sát Hình sự xác định nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn mua bán người, hoạt động dụ dỗ các trẻ em gái rồi bán qua nhiều người vào làm tại các quán karaoke, massage...

Ngay sau đó, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự ra quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây do đối tượng Trần Văn Huy cầm đầu, gây án tại các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình và TP Hà Nội.

Ngày 17/3, Ban chuyên án đã quyết định phá án, huy động lực lượng, phương tiện cử các tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Công an huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang tiến hành xác minh, giám sát chặt chẽ, triệu tập đồng loạt 6 đối tượng Trần Văn Huy, Bùi Việt Trung (tên gọi khác là Tổ), Đinh Thanh Tường, Hoàng Văn Cường (tên gọi là khác Cường “Đây”), Vũ Hồng Quân, Dương Tuấn Cường (tên gọi khác là Cường “Đen”) áp giải về trụ sở Cục Cảnh sát Hình sự đấu tranh, làm rõ.

Các đối tượng trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi.

Các nạn nhân được xác định là em P.T.T.L (SN 2006), trú tại tỉnh Bắc Giang và P.T.L (SN 2008), trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình đấu tranh, với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được và bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ lợi dụng tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, nhiều trẻ em gái phải bỏ học hoặc không đến được trường học, Huy đã câu kết cùng với Tưởng, Cường “Đây” và Cường “Đen” thông qua các mối quan hệ xã hội trực tiếp liên hệ qua số điện thoại hoặc thông qua mạng xã hội zalo, facebook… để kết bạn, làm quen với các em gái.

Trong đó, có trường hợp 2 em P.T.T.L và P.T.L được Cường “Đây” và Cường “Đen” làm quen, dụ dỗ, hứa hẹn giúp các em tìm việc làm ở tỉnh ngoài với mức lượng cao. Do tuổi đời còn non nớt, nhẹ dạ cả tin và thiếu kinh nghiệm sống, các em đã đồng ý đi theo các đối tượng đưa đi tìm việc làm. Sau đó, Huy và đồng bọn đã hẹn địa điểm, đón và đưa các nạn nhân về quản lý tại nhà trọ Huy thuê tại khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Huy và các đối tượng đã bán P.T.T.L và P.T.L cho đối tượng Trung- chuyên dẫn dắt, quản lý, cung cấp nhân viên làm việc tại các quán ở TP Ninh Bình và đối tượng Quân- quản lý quán karaoke ở Hà Đông (TP Hà Nội), ép hai em phải phục vụ tại các quán kinh doanh dịch vụ karaoke, massage... Mỗi nạn nhân các đối tượng bán với giá tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng/người. Có những nạn nhân bị bán qua lại nhiều lần cho nhiều chủ quán khác nhau.

Hiện Cục Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra, xử lý nghiêm minh, triệt để các đối tượng phạm tội mua bán người và các hành vi liên quan trước pháp luật.

Đối với 2 nạn nhân P.T.T.L và P.T.L, Cục Cảnh sát Hình sự đã liên hệ với gia đình, đồng thời phối hợp với Tổ chức Rồng Xanh để được hỗ trợ, chăm sóc quản lý và giám hộ, phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm.

Theo cand.com.vn