Vụ cháu bé 6 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố người bố

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đã có đủ căn cứ xác định bị can Lê Thành Công sử dụng vũ lực đánh con gái 6 tuổi trong quá trình dạy con học vào trưa 16/9 do cháu chậm hiểu.

Trưa 28/9, trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với Lê Thành Công (SN 1978, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích theo quy đinh tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Lực lượng công an điều tra vụ việc tại hiện trường.

Theo vị này, kết quả điều tra ban đầu đã có đủ căn cứ xác định bị can Lê Thành Công sử dụng vũ lực đánh con gái 6 tuổi trong quá trình dạy con học vào trưa ngày 16/9/2021 do cháu chậm hiểu. Nguyên nhân chết của cháu được xác định là gián tiếp do hành vi bị can sử dụng vũ lực đánh con gây nên.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Hà Nội), người bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can Lê Thành Công cho biết: “Với sự mệt mỏi, suy sụp tinh thần trong suốt những ngày qua, bị can đã rất ân hận khi nhận thức hành vi của mình gây ra cho con và mong muốn vụ việc sớm được đưa ra xét xử để lương tâm được thanh thản, sớm có cơ hội làm lại cuộc đời để chăm lo cho gia đình”.

Nói về mặt pháp luật, luật sư Anh Thơm cho biết: “Khoản 4 Điều 134 quy định về 'Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác' nêu rõ: Người nào phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm: Làm chết người; Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này".

Theo khai nhận của Lê Thành Công, khoảng 11h ngày 16/9, Công có đánh con là cháu L.H.A (6 tuổi). Khoảng 16h cùng ngày, mẹ cháu A. là chị T.T.H.Đ. (SN 1989) có cho cháu ăn cháo và uống 1 viên Panadol thì cháu nôn nhiều nên gia đình đưa cháu vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Các bác sỹ cho biết bé L.H.A đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành nên đã đề nghị Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) tới lập hồ sơ ghi nhận vụ việc.

Sông Yên