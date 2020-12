Quảng Nam: Phát hiện thi thể nghi là kẻ nổ súng bắn 4 người thương vong

Trưa 6/12, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm một thi thể được phát hiện ở khu vực Đồng Chùa, thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My.

Nghi phạm Hải (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ án.

Một lãnh đạo xã Trà Dương cho biết, qua nhận dạng của người nhà thì nhiều khả năng thi thể là Đỗ Xuân Hải (SN 1980, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương) – nghi phạm gây ra hai vụ nổ súng vào hôm 26/11 làm 4 người thương vong.

“Thi thể trên đã được lực lượng công an phát hiện vào sáng nay tại một con suối cách nhà cha của Hải khoảng 3km. Sáng nay tôi có gặp người nhà của Hải, họ có nói qua nhận dạng ban đầu thì thi thể này là Hải”, vị lãnh đạo xã Trà Dương nói thêm.

Trao đổi với PV, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang phong tỏa hiện trường, giám định các dấu vết trên thi thể rồi mới có thể khẳng định chính xác là Hải hay không.

Như đã đưa tin, khoảng 19h tối 26/11, do mâu thuẫn tiền bạc, Hải xông vào nhà của chị Trần Thị Ly Na (SN 1982, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) dùng súng tự chế bắn vào ngực chị Na. Khi bà Trần Thị Lan (SN 1965, mẹ chị Na) và cháu Trần Đình Huy (SN 2008, con trai chị Na) vào can ngăn thì bị Hải dùng dao chém bị thương.

Gây án xong, Hải bỏ lại cây súng rồi rời khỏi hiện trường. Sau đó, Hải lấy một cây súng tự chế khác chạy vào nhà ông Nguyễn Thành Tại (SN 1971, trú xã Trà Dương) bắn ông tử vong tại chỗ. Hải tiếp tục bỏ cây súng và chiếc xe máy ở hiện trường thứ hai và trốn vào rừng.

Sơn Tùng