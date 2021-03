Thanh Hóa: Tài xế vứt xe, lao xuống sông cứu cô gái trẻ

Anh Lê Huy Sinh, lái xe taxi của Công ty Mai Linh Thanh Hóa đã dũng cảm lao xuống dòng sông cứu được cô gái trẻ có ý định tự tử lên bờ an toàn.

Anh Lê Huy Sinh đưa cô gái trẻ lên bờ.

Vào 11h ngày 20-3, anh Lê Huy Sinh, số tài 5279 thuộc Đội xe hợp tác kinh doanh thành phố - Công ty Mai Linh Thanh Hóa nhận điểm đón khách tại 528 Bà Triệu - TP Thanh Hoá và đưa khách về TP Sầm Sơn. Khi đến đoạn cầu Đông Hải (TP Thanh Hóa), anh Sinh nhìn thấy có một cô gái trẻ đứng sát thành cầu. Linh tính mách bảo, anh Sinh đã lùi xe trở lại, khách hàng trên xe cũng nhanh chóng phối hợp mở cửa bước xuống, ngăn không cho cô gái nhảy cầu, nhưng không kịp.

Anh Sinh không chút do dự, dũng cảm lao xuống dòng sông Thống Nhất và đưa được cô gái lên bờ an toàn. Được biết cô gái trẻ ở huyện Triệu Sơn vì buồn chuyện riêng nên nảy sinh ý định tự tử. Rất may mắn đã được lái xe của Công ty Mai Linh Thanh Hóa dũng cảm cứu kịp thời.

Sau khi đưa người khách về TP Sầm Sơn, anh Sinh đã hỏi địa chỉ và đưa cô gái trẻ về tận nhà giao cho gia đình.

Chia sẻ về việc dũng cảm cứu người, anh Lê Huy Anh Sinh cho biết: "Thấy cô gái đang chới với dưới sông, trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao cứu được người. Tôi rất vui khi đã kịp thời cứu được cô gái đó”.

Anh Lê Huy Sinh, lái xe taxi Công ty Mai Linh Thanh Hóa cũng đã nhiều lần cứu người gặp nạn.

Được biết, trước đó anh Lê Huy Sinh đã nhiều lần không quản ngại khó khăn và những hệ lụy có thể gặp phải, nhanh chóng hỗ trợ người bị nạn đưa đi cấp cứu kịp thời, tránh được những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo baothanhhoa.vn