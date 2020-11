Tìm thấy một nạn nhân bị đất vùi lấp ở Quảng Nam

Sau bão số 13, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam tiếp tục triển khai phương án tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích trong các vụ sạt lở ở huyện: Phước Sơn, Bắc Trà My và Nam Trà My.

Trưa 16/11, Công an huyện Bắc Trà My cho biết đã tìm thấy thi thể ông Huỳnh Văn Hạ (SN 1968, trú xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), nạn nhân mất tích trong vụ sạt ở xã Trà Tân.

Hiện trường vụ sạt lở ở xã Trà Tân.

Gần 100 cán bộ chiến sĩ công an, biên phòng đã xuyên đêm tìm kiếm tung tích nạn nhân nhiều ngày qua. Đến sáng nay, thi thể ông H. được tìm thấy cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 50m. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Trong khi đó, tại huyện Nam Trà My, hàng trăm chiến sĩ vẫn tiếp tục tìm kiếm 13 nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở ở xã Trà Leng. Khu vực tìm kiếm được mở rộng ra sông Leng và hồ thủy điện Sông Tranh.

Vụ sạt lở ở Trà Leng, lực lượng chức năng mở rộng tìm kiếm ra sông Leng và hồ thủy điện Sông Tranh.

Ông Trần Văn Mẫn (Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My) cho hay, do ảnh hưởng bão số 13, tại huyện có mưa nhưng không lớn. Do đó, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thêm thông tin nào của các nạn nhân.

Còn vụ mất tích tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, lực lượng cứu hộ đã mở rộng khu vực tìm kiếm sang lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4. Ca nô chuyên dụng được đưa đến lòng hồ, lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng cũng đã được tăng cường phối hợp tìm kiếm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ghi nhận được thông tin của 4 nạn nhân còn lại.

Hiện trường sạt lở xã Trà Leng làm 22 người chết và mất tích.

Như đã đưa tin, trong vòng nửa tháng trở lại đây, Quảng Nam liên tiếp xảy ra nhiều sạt lở đất. Trong đó, vụ sạt lở ở xã Trà Leng hôm 28/10 làm 9 người tử vong, 13 người vẫn đang mất tích. Cùng ngày, tại xã Phước Lộc cũng xảy ra 2 vụ sạt lở đất làm 9 thiệt mạng và 4 người khác còn mất tích.

Còn vụ sạt lở trên Quốc lộ 40B (xã Trà Tân) có 8 người may mắn thoát nạn, 1 người mất tích là ông Huỳnh Văn Hạ. Sáng 16/11, thi thể ông đã được tìm thấy.

Sơn Tùng