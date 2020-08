Chủ quán nhắng nướng ở Bắc Ninh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi làm nhục người khác

Tối 19/8, Trưởng Công an TP Bắc Ninh thông tin, Nguyễn Văn Thiện (chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện ép cô gái trẻ quỳ gối) đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tối 19/8, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện (SN 1973, trú tại phố Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) về hành vi làm nhục người khác.

Nguyễn Văn Thiện, chủ quán nướng bị công an triệu tập.

Như Infonet đã thông tin, sáng 19/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video hơn 7 phút ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ bị bắt quỳ gối, đang khóc lóc dưới sự uy hiếp của một nhóm người trong quán ăn. Sự việc khiến dư luận dậy sóng phẫn nộ.

Theo phản ánh, sự việc trên xảy ra tại quán nhắng nướng H.T có địa chỉ tại phố Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo nội dung chia sẻ trên mạng xã hội, trước đó, cô gái sinh năm 1995 (trú tại TP Bắc Ninh) và bạn của mình có tới quán nhắng nướng H.T ở TP Bắc Ninh ăn uống. Sau khi gọi món lòng thì phát hiện bên trong có sán nên đã phản hồi với nhân viên nhưng không được giải quyết.

Nghi quán ăn sử dụng nguồn nguyên liệu không đảm bảo vệ sinh, cô gái đã đăng tải thông tin này lên Facebook, kêu gọi mọi người "né quán này ra" và nhận được nhiều lượt chia sẻ.

Sau bài viết, tối 18/8, chủ quán nướng này đã gọi cô gái đến quán ăn, uy hiếp, bắt quỳ gối xin lỗi; chửi mắng, đe dọa và buộc phải xóa bài viết trước đó, đồng thời phải viết bài đính chính.

Chủ quán đồ nướng ở Bắc Ninh bắt nữ khách hàng quỳ gối xin lỗi rồi chửi bới thậm tệ vì bị khách hàng này tố đồ ăn của quán có sán.

Không những vậy, nhóm người này còn quay livestream cảnh “xử lý” cô gái dám đăng thông tin “bóc phốt” quán.

Clip livestream đã có hàng chục nghìn bình luận cùng hàng chục nghìn chia sẻ. Hầu hết các bình luận thể hiện sự phẫn nộ trước hành vi côn đồ của chủ quán ăn, đồng loạt kêu gọi tẩy chay quán ăn vì hành vi côn đồ, xúc phạm nhân phẩm người khác.

Nói về đối tượng chủ quán, ông Nguyễn Duy Chung - Chủ tịnh UBND phường Đại Phúc cho hay: "Chủ quán là công dân bình thường, thời gian cư trú tại địa bàn chưa có tiền án tiền sự".

