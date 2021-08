Người khoe là tiến sĩ, chửi bới, đòi 'thông chốt' kiểm soát dịch bị xử lý thế nào?

Trao đổi với PV Infonet về vụ việc, luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho biết: “Kể từ khi dịch bệnh Covid -19 xuất hiện tại Việt Nam, cùng với những người cán bộ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu là các lực lượng công an, quân đội... đảm đương trọng trách như tấm lá chắn đầu tiên ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

Người khoe là tiến sĩ, chửi bới, đòi 'thông chốt' kiểm soát dịch (ảnh cắt từ clip).

Tuy nhiên, thực tế nghiệt ngã cho thấy, các lực lượng này luôn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong dịch bệnh. Họ không những là những con người có nguy cơ mắc bệnh cao mà đôi khi còn phải đối mặt với cách hành xử không đúng chuẩn mực của những con người xem thường pháp luật, xem thường sự phòng chống dịch của cả nước.

Chính vì thế mà chúng ta cần phải tôn trọng và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xúc phạm lực lượng nơi tuyến đầu này. Qua nghiên cứu clip và thông tin báo chí nêu, có thể dựa vào các quy định của pháp luật sau đây để xử lý vi phạm của người này.

Đó là theo căn cứ Điểm c) Khoản 6, Điểm c) Khoản 7, Điểm e) g) Khoản 8 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định về xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Tùy nồng độ cồn mà có mức phạt từ 2.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Hiện nay, Hà Nội đang thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng nghĩa là người dân không ra đường khi không có việc cần thiết. Bên cạnh đó thì Hà Nội còn có các quy định riêng như phải có Giấy đi đường do cơ quan cấp.

Như vậy, với hành vi không tuân thủ, không áp dụng các biện pháp chống dịch, không tham gia chống dịch sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Còn theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 20 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ…

Ngày 30/3/2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn số 45/TANDTC-PC hướng dẫn về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhằm kịp thời góp phần phòng, chống dịch bệnh hiện nay.

Theo đó, người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì bị xử lý về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330.

Như infonet đã đưa tin, chiều 16/8, bà Nguyễn Thị Nam, Chủ tịch UBND xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: “Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý người đàn ông khoe là tiến sĩ, đi xe không mũ bảo hiểm, đòi 'thông chốt' kiểm soát dịch”.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Nam –cũng thông tin: “Ban đầu cơ quan chức năng tiến hành xử phạt người đàn ông này khoảng 3-4 lỗi đó là không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm… Người này vi phạm những lỗi gì thuộc thẩm quyền xử phạt của Ủy ban xã thì xã tiến hành phạt còn những lỗi gì thuộc thẩm quyền công an xử lý thì công an xử phạt”.

“Người đàn ông khoe là tiến sĩ, đi xe không mũ bảo hiểm, đòi 'thông chốt' kiểm soát dịch không phải ở ngoài vào mà người này đang tạm trú trên địa bàn xã nhưng có hộ khẩu thường trú ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội”, bà Nguyễn Thị Nam thông tin thêm.

Theo bà Nguyễn Thị Nam, đến lúc này, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, chưa có kết quả cuối cùng, nên chưa thông tin cụ thể được. Có thông tin gì thêm UBND xã sẽ thông tin sau cho báo chí…

Còn lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành lập hồ sơ, xử lý nghiêm trường hợp này. Người đàn ông nói trên không làm việc tại VTV, đi xe trong tình trạng say xỉn. Cơ quan công an huyện đang chỉ đạo lập hồ sơ xử lý.

Tiến Anh