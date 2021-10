Người đàn ông lộng ngôn xúc phạm công an trên mạng xã hội bị phạt 7,5 triệu đồng

Chiều 7/10, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết đã tiến hành xử phạt 7,5 triệu đồng đối với N.V.L (SN 1970, ở xã Lan Giới, huyện Tân Yên) về hành vi xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, qua rà soát trên không gian mạng, ngày 22/9/2021, Công an huyện Tân Yên phát hiện tài khoản facebook “Long Nguyen” đăng tải bình luận với những từ ngữ xúc phạm lực lượng công an trong bài viết có tiêu đề “Công an xã An Thượng tuần tra vũ trang phát hiện 2 đối tượng trộm cắp tài sản, kết quả test nhanh dương tính với ma tuý” trên trang fanpage Công an huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Chủ tài khoản facebook Long Nguyen bị công an xử phạt 7,5 triệu đồng.

Công an huyện Tân Yên đã rà soát, xác định tài khoản nêu trên là của N.V.L (SN 1970, trú tại thôn Bãi Trại, xã Lan Giới, huyện Tân Yên) và đã mời anh N.V.L đến cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, anh N.V.L thừa nhận sử dụng tài khoản facebook của cá nhân mang tên “Long Nguyen” bình luận nội dung xúc phạm đến Công an xã An Thượng, huyện Yên Thế.

Công an xã Lan Giới, huyện Tân Yên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.V.L về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân”quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Công an huyện Tân Yên đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.V.L số tiền phạt là 7.500.000 đồng. Ngày 06/10/2021, Công an huyện Tân Yên đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho N.V.L.

Tân Trường