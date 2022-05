Người bố trong vụ mẹ khai tử con trai 3 tuổi còn sống: Tôi chưa bao giờ đánh đập vợ

Theo anh D., sau ly hôn anh qua tỉnh Kon Tum làm việc, rất ít về Đắk Lắk nên không làm phiền đến cuộc sống của vợ cũ, cũng chưa bao giờ đánh đập vợ cũ.

Anh N.T.D, bố ruột cháu L.

Ngày 22/5, UBND P.Tân An TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo ban đầu về vụ việc mẹ ruột báo tin giả để khai tử con trai 3 tuổi đang còn sống.

Theo đó, UBND phường Tân An cho biết, ngày 11/5, chị N.T.T.P (33 tuổi) đến đăng ký khai tử cho con trai của mình là cháu N.H.L (3 tuổi). Qúa trình làm việc, chị P. xuất trình nhiều giấy tờ liên quan và khai cháu L. bị viêm phổi nặng từ lúc mới sinh ra, gia đình đã chạy chữa nhiều nơi không khỏi nên mang về nhà chăm sóc.

Cũng theo báo cáo trên, chị P. khai con trai mình đã tử vong lúc 18 giờ 30 phút ngày 4/5. Thời điểm khai báo thông tin, chị P. rất đau buồn nên cán bộ tư pháp của phường Tân An đã chủ quan, nhận hồ sơ và làm thủ tục đăng ký khai tử cho cháu L. mà không xác minh kĩ.

Đến ngày 20/5, UBND phường Tân An nhận được thông tin yêu cầu hủy bỏ giấy khai tử đối với cháu L. từ công an phường Tân Lợi (do chị P. đang tạm trú tại P.Tân Lợi- PV). Trong các thông tin kèm theo, công an phường Tân Lợi cho biết, chị P. đã khai vì cha ruột cháu L. luôn tìm đến mẹ gây áp lực, phiền hà đến cuộc sống nên trong lúc tinh thần không ổn định đã làm… khai tử cho con. Tuy nhiên, qua xác minh, làm việc với chị P. thì người này thừa nhận cháu L. đang sống và đang được gửi tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

UBND P.Tân An đang đề nghị thu hồi, hủy bỏ giấy báo tử của cháu L.

Một lãnh đạo UBND phường Tân An cho biết, hiện đơn vị đang đề xuất hủy bỏ giấy chứng tử của cháu L. Ngoài ra, UBND phường Tân An cũng lập hồ sơ để xử phạt hành chính chị P. vì báo tin giả khai tử đối với người đang còn sống.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Tân An, hiện phường đang làm giải trình về vụ việc trên. Ngoài ra, các lực lượng gồm công an, tư pháp của phường đang phối hợp với các bên liên quan để làm rõ mục đích thật sự khi chị P. khai tử cho còn nhằm có hướng xử lý đúng quy định.

Người bố lên tiếng

Trước việc bị “tố” hay đánh đập, gây phiền hà đến cuộc sống của vợ cũ, trưa 22/5, anh N.T.D (41 tuổi, bố ruột cháu L.) đã có buổi chia sẻ với PV Infonet về cuộc sống của gia đình mình.

Theo lời anh D., việc vợ cũ tố anh đánh đập, bạo hành nên phải đưa con đi tỉnh khác và làm giấy khai tử là hoàn toàn không đúng.

Cũng theo anh D., năm 2020, vợ chồng anh ly hôn. Lúc đó cháu L, còn nhỏ nên tòa quyết định quyền nuôi con thuộc về chị P. Dù vậy, sau ngày “đường ai nấy đi”, chị P. không chăm sóc con mà giao lại cho anh D.

Vì chị P. yêu cầu không được giao con cho ai nên anh D. phải đưa con trai qua tỉnh Kon Tum sống cùng mình để tiện cho công việc. Đến ngày 30/4 vừa qua, anh D. đưa con về Đắk Lắk và được bà ngoại của cháu L. (mẹ chị P) nhận trông coi.

Khi quay lại tỉnh Kon Tum làm việc, anh D. thường gọi video để thấy mặt con cho đỡ nhớ. Tuy nhiên, từ ngày 12/5, anh D. gọi về thì không thấy con nên gặng hỏi thì được bà ngoại cho biết chị P. đã dẫn cháu L. đi.

Ngày 14/5, anh D. quay về Đắk Lắk và hẹn vợ cũ đi ăn sáng, uống cà phê để xin gặp con nhưng chị P. không đồng ý và đưa ra giấy báo tử của cháu L. Không tin con trai đã chết, anh D. liền đến công an phường Tân Lợi trình báo, nhờ hỗ trợ.

Anh D. trao đổi: “Khi làm việc với công an, vợ cũ của tôi khai con trai đang sống và được gửi ở Đắk Nông. Việc cô ấy khai tôi hay làm phiền, đánh đập cô ấy là không đúng. Tôi thường ở Kon Tum, thi thoảng mới về Đắk Lắk. Hơn thế, cô ấy không nuôi con nên tôi mới đưa theo để chăm sóc. Hiện tôi chưa được gặp con nên rất lo, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ. Sau này, tôi sẽ kiện ra tòa để giành lại quyền nuôi con”.

Như Infonet đã đưa tin, vào giữa tháng 5/2022, chị P. đã đến UBND phường Tân An báo tin giả con trai 3 tuổi của mình đã chết để xin giấy khai tử. Sau đó, người thân bên bố của cháu bé nghi ngờ cháu L. vẫn còn sống nên đã trình báo công an. Bước đầu làm việc với công an phường Tân Lợi, chị P. thừa nhận con mình vẫn còn sống, do chồng cũ hay làm phiền, đánh đập nên chị đã có hành động như trên.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

