Nghệ An: Bắt 10 đối tượng mua bán thông tin hàng nghìn tài khoản ngân hàng

Lê Thế Trung (SN 1985, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cùng 9 đối tượng khác vừa bị bắt giữ trong đường dây “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Đối tượng Lê Thế Trung cầm đầu đường dây. (Ảnh: CANA)

Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vừa phối hợp các đơn vị liên quan, phá thành công chuyên án “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên phạm vi nhiều tỉnh thành, bắt giữ thành công 10 đối tượng.

Trước đó, vào khoảng tháng 8/2021, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) phát hiện đối tượng Bùi Văn Nhật (SN 1995, trú tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn) có biểu hiện thu thập tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nội…

Cơ quan Công an xác định Nhật chỉ là một trong những mắt xích của một đường dây chuyên thuê, mua lại các tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn cả nước, sau đó chuyển cho các đối tượng tại nước ngoài sử dụng vào mục đích đánh bạc do Lê Thế Trung (SN 1985, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) cầm đầu. Ngoài Nhật còn có 2 đối tượng Lê Văn Hà (SN 1992) và Lê Trung Kiên (SN 1990, trú tỉnh Thanh Hóa) là trợ thủ đắc lực cho Trung trong đường dây này. Ngay sau đó, Công an huyện Nghĩa Đàn đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

10 đối tượng bị cảnh sát bắt giữ. (Ảnh: CANA)

Sau thời gian điều tra, vào lúc 08h ngày 16/5/2022, 06 tổ công tác với 80 cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện Nghĩa Đàn, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Nghệ An) đã đồng loạt tiến hành bắt, khám xét người, chỗ ở và nơi làm việc đối với 06 đối tượng liên quan tới đường dây “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ và TP Hà Nội do Lê Thế Trung cầm đầu.

Tang vật thu giữ gồm: 20 điện thoại di động, 08 máy tính xách tay, 03 ô tô, hơn 1.500 phôi sim điện thoại, 650 thẻ ngân hàng các loại và các vật chứng khác có liên quan đến hoạt động phạm tội của đối tượng. Đồng thời, phong tỏa trên 1.200 tài khoản ngân hàng có liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.

Các tang vật cơ quan công an thu giữ. (Ảnh: CANA)

Mở rộng chuyên án, tính đến ngày 30/5/2022, Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ thành công tổng cộng 10 đối tượng trong đường dây do Lê Thế Trung cầm đầu.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, tính từ năm 2020 đến đầu năm 2022, nhóm đối tượng đã tiến hành mua, thuê, mượn tài khoản của hơn 600 người tại nhiều tỉnh thành với khoảng 3.000 tài khoản ngân hàng sau đó giao cho các đối tượng nước ngoài sử dụng. Cơ quan Công an xác định, tính đến thời điểm bị bắt giữ vẫn còn 633 tài khoản đang hoạt động.

Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Nghĩa Đàn, Công an tỉnh Nghệ An điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm