Lên mạng giả chủ cửa hàng, lừa bán mô tô chiếm đoạt tiền cọc

Lên facebook đăng ký nhiều tài khoản quảng cáo mua bán xe mô tô, sau khi nhận tiền cọc của nhiều bị hại, Hoàng Thanh Bình (SN 2003, trú tại xã Thái Long, TP Tuyên Quang) lập tức khóa tài khoản, chặn liên lạc...

Ngày 29/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiếp nhận một số tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân. Theo đó, đối tượng sử dụng các tài khoản facebook: “Tiến Huyền xe máy”, “Xe máy Tiến Trang”, “Trần Quốc Tiến”, “Trần Q. Tiến”, tự nhận là chủ cửa hàng mua bán xe mô tô cũ có địa chỉ tại huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên), đăng nhiều bài viết rao bán xe mô tô.

Quá trình trao đổi mua bán xe mô tô, đối tượng yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng yêu cầu để đặt cọc tiền mua xe. Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, đối tượng chặn facebook của các bị hại để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Hoàng Thanh Bình.

Sau khi tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thanh Bình (SN 2003), trú tại xã Thái Long, TP Tuyên Quang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Bình thừa nhận đã sử dụng thủ đoạn nêu trên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại khác nhau.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị, người dân nào bị đối tượng Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn trên, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh (địa chỉ tổ 9, phường An Tường, TP Tuyên Quang) hoặc liên hệ với điều tra viên Trương Quang Hưng (điện thoại: 0915.159.696) để phối hợp điều tra, làm rõ.

Theo cand.com.vn