Cận cảnh cây cầu 54 tỷ đồng gãy gập như... bánh quy vỡ ở Cà Mau

icon

Ngày 19/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Như Cường (SN 1990, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội cướp giật tài sản.