Huế: Vây bắt hàng chục người ở ‘trường đá gà’, thu giữ hơn 100 triệu đồng

Cơ quan Công an TP Huế vừa huy động lực lượng bao vây bắt giữ hàng chục đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đấu đá gà, thu giữ hơn 100 triệu đồng.

Ngày 21/2, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Huế) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Nguyên Phi (SN 1973, trú ở phường An Hòa, TP Huế) liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mở trường đấu đá gà.

Các đối tượng bị Cơ quan Công an TP Huế bắt giữ tại trường đấu đá gà.

Trước đó, vào khoảng 10h40 ngày 16/2, tại tổ 7 (khu vực 3, phường An Hòa, TP Huế) Đội Cảnh sát Hình sự (Công an TP Huế) phối hợp với Công an phường An Hòa (TP Huế) huy động lực lượng bao vây và bắt giữ hàng chục đối tượng đang “miệt mài” cá độ đá gà thắng thua bằng tiền.

Tại đây, lực lượng công an tạm giữ hơn 18 triệu đồng trên xới bạc và gần 100 triệu đồng trên người các con bạc cùng với nhiều tang vật khác như tịch ghi cá độ, gà đá, cân, đồng hồ... phục vụ cho sòng bạc trường đấu gà.

Bước đầu, Trần Văn Nguyên Phi khai nhận là mở trường đấu đá gà để thu phí từ các chủ gà và các con bạc đến cá độ.

Hiện, Cơ quan Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm Trần Văn Nguyên Phi về hành vi tổ chức đánh bạc và các đối tượng đánh bạc theo đúng quy định của pháp luật.

Hà Oai