Hai thanh niên có tiền án đi trộm xe máy trong đêm bị công an phát hiện trên đường về

icon

Ngày 30/3, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 bị can nguyên là cán bộ Công ty Apatit Việt Nam để điều tra vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.