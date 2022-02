Hơn 3.000 thanh niên Nghệ An nhập ngũ, lễ giao quân ngắn gọn chưa từng có

Sáng nay (17/2), các địa phương ở Nghệ An đã tổ chức lễ giao, nhận quân. Buổi lễ được tổ chức ngắn gọn, không quá 25 phút, thực hiện các quy định an toàn để phòng chống dịch Covid-19.

Năm 2022, hơn 3.000 thanh niên Nghệ An lên đường nhập ngũ.

Sáng 17/2, ghi nhận tại huyện Yên Thành, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, không khí giao nhận quân được tổ chức ngắn gọn, không quá 25 phút. Tại các khu vực diễn ra lễ giao, nhận cũng đã được triển khai các biện pháp phòng dịch như căng dây giới hạn khoảng cách, bố trí điểm đo thân nhiệt…

Năm nay, toàn huyện Yên Thành có 268 thanh niên lên đường nhập ngũ, trước giờ giao nhận quân, các tân binh được test nhanh Covid-19.

Trước giờ giao, nhận quân, các tân binh được test nhanh Covid-19.

Do dịch bệnh ở cấp độ 3, 4, nhiều địa phương còn lại như TP Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Thanh Chương, thị xã Thái Hòa, Quỳnh Lưu, Kỳ Sơn cũng tổ chức ngắn gọn, giao quân trực tiếp, đảm bảo an toàn.

Năm 2022, tỉnh Nghệ An được giao chỉ tiêu 3.394 công dân nhập ngũ. Trong đó, có 3.150 công dân nhập ngũ vào quân đội (tăng 50 công dân so với năm 2021) và 244 công dân nhập ngũ vào công an.

Đến nay, các đơn vị đã chốt được 3.550 công dân. Trong đó, có 3.306 công dân nhập ngũ vào quân đội, (chính thức 3.150 công dân và 156 công dân dự phòng, đạt tỷ lệ 105%), và 244 công dân nhập ngũ công an (đạt tỷ lệ 100%). Năm nay, có 751 đơn xung phong nhập ngũ của công dân…

Hiện nay, 100% các tân binh đã tiêm đủ mũi cơ bản vắc-xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ sẽ phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 tiếng; những trường hợp nào dương tính sẽ được nhập ngũ sau.

Một số hình ảnh giao nhận quân năm 2022 tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An:

Buổi lễ giao nhận quân ngắn gọn, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Toàn huyện Yên Thành có hơn 260 thanh lên đường nhập ngũ.

