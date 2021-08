4 người cùng gia đình được cứu sống trong đám cháy lúc rạng sáng

Ngày 5/8, một lãnh đạo Công an phường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, sáng nay Công an phường phối hợp lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an quận kịp thời cứu thoát 4 người trong gia đình bị hỏa hoạn trong đêm.

Lực lượng PCCC đến hiện trường dập lửa.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 5/8, người dân phát hiện có vụ cháy ở ngôi nhà 4 tầng 1 tum có diện tích khoảng 30m2 tại số 838 ngõ 147/48 Tân Mai. Nghe có tiếng kêu cứu, người dân liền nhanh chóng tri hô hỗ trợ, đồng thời gọi điện thoại báo cho lực Công an phường Tân Mai và lực lượng cứu hỏa tới xử lý, cứu nạn.

Công an phường Tân Mai cùng lực lượng chữa cháy cơ sở phường khẩn trương có mặt, cùng người dân khẩn trương phá cửa, dùng bình chữa cháy dập lửa.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hoàng Mai cũng xuất ngay 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Tân Mai và nhân dân nhanh chóng triển khai đội hình tìm kiếm cứu nạn.

Nạn nhân được hỗ trợ thoát ra khỏi đám cháy.

Được biết, trong ngôi nhà 4 tầng 1 tum có 4 người cùng gia đình đang bị mắc kẹt, lực lượng Cảnh sát PCCC, CNCH đã tiếp cận tìm kiếm khắp nơi. Đến tầng tum của ngôi nhà, phát hiện 4 người đang mất bình tĩnh do bị lửa, khói đe dọa sự an toàn tính mạng. Do kịp thời được cứu và hướng dẫn thoát nạn nên sức khỏe của 4 người đã bình thường.

Những người trong ngôi nhà gồm anh Trần Văn Tuấn (SN 1984), chị Bùi Thị Thanh Vân (SN 1986, vợ anh Tuấn) và 2 con là Trần Đức Dũng (SN 2009), Trần Kim Ngân (SN 2012).

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân vụ cháy do chập điện từ chiếc quạt gia chủ để dưới tầng 1, quên không tắt khi đi ngủ ở tầng trên.

Sông Yên