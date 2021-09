Người phụ nữ đơn thân tử vong trong chòi gia súc và cuộc vây bắt bí mật khiến kẻ thủ ác phải cúi đầu

Sau 1 ngày đêm không thấy em gái trở về nhà sau khi đi vào chòi chăn nuôi gia súc, người anh trai vào chòi tìm thì bàng hoàng phát hiện em gái mình đã chết, trên người đầy vết thương tích. Anh hốt hoảng chạy về bản báo công an

Án mạng trong chòi vắng

Sáng 3/3, người phụ nữ độc thân Sung Thị Xua (SN 1980, trú bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát) mang cơm vào khu vực chòi để chăn thả gia súc của gia đình trên núi Pó Chính cách nhà khoảng 3km đường rừng.

Đường vào khu vực chăn thả gia súc gập ghềnh đất đá.

Sau 1 ngày đêm không thấy em gái trở về nhà sau khi đi vào chòi chăn nuôi gia súc, người anh trai vào chòi tìm thì bàng hoàng phát hiện em gái mình đã chết, trên người đầy vết thương tích.

Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị giết bằng vật tày, có cạnh sắc nhọn. Tại hiện trường thu giữ một ống điếu cày làm bằng vầu tự chế còn tươi mới... Qua đó, Công an xác định hung thủ với nạn nhân là người quen biết.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Hành trình phá án gian nan

Gần 20 năm ở khu vực giáp biên của tỉnh Thanh Hóa mới xảy ra vụ án nghiêm trọng như vậy. Cơ quan công an cho hay, đây là vụ án hết sức phức tạp và vô cùng khó khăn trong quá trình truy tìm kẻ thủ ác.

Trưa 4/3/2020, nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra ở khu vực giáp ranh với Lào, các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự đã nhanh chóng lên đường, vượt gần 300km để nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khám nghiệm hiện trường, tử thi để thu thập chứng cứ, manh mối tìm ra thủ phạm vụ án.

Dù đường xá đi lại khó khăn, hiểm trở, phức tạp, đặc biệt vất vả khi trời đổ mưa, đường trơn trượt, nhưng với quyết tâm phá án nhanh, các trinh sát Công an tỉnh không quản ngày đêm bám địa hình, khẩn trương thu thập thông tin từ các mối quan hệ của bị hại, rà soát các đối tượng trên địa bàn.

Căn chòi xảy ra vụ án nằm sâu trong rừng, ít người qua lại và nằm ở khu vực giáp ranh với Lào.

Khu vực xảy ra vụ án mạng nằm giáp ranh với nước bạn Lào, cách xa khu vực dân cư, địa hình hiểm trở, phức tạp, không có nhân chứng, các đối tượng gây án dễ dàng vượt biên sang Lào để lẩn trốn.

Điều tra về nạn nhân, công an xác định, chị Sung Thị Xua chưa lập gia đình, sống với mẹ và em trai ở bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Thanh Hóa. Chị Xua hiền lành, sống khép kín, không có mâu thuẫn với ai. Công an cũng loại trừ khả năng nạn nhân bị giết hại để cướp tài sản vì vật nuôi (trâu, bò, lợn) đều còn đầy đủ.

Việc nắm tình hình, tìm hiểu thu thập thông tin để điều tra phá án gặp rất nhiều khó khăn vì dân cư khu vực này thưa thớt, lại chủ yếu là người dân tộc Mông không biết nói tiếng Kinh, họ sống khép kín trong cộng đồng, không cởi mở và ngại liên quan đến pháp luật...

Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Ban chuyên án phối hợp cùng lực lượng Biên phòng, Công an huyện Mường Lát và Công an huyện Viêng Xay (Lào) truy xét các đối tượng nghi vấn, các đối tượng nghiện quanh khu vực để điều tra, làm rõ vụ án.

Xã Nhi Sơn thì có nhiều đường mòn, lối mở dẫn sang bản Khằm Nàng là bản trọng điểm về ma túy của huyện Viêng Xay (Lào). Nhiều năm qua, những đối tượng nghiện ở dọc 2 bên biên giới vẫn thường xuyên qua lại, buôn bán, làm nương rẫy...

Đến ngày thứ 10, sau nhiều nỗ lực điều tra, Công an thu thập được thông tin nạn nhân có xích mích nhỏ với hàng xóm về việc mất cắp vặt (mất gà, vịt). Trong đó, nổi lên đối tượng Sung Văn Cợ (SN 1994, hàng xóm với nạn nhân) đã từng cãi vã, va chạm với chị Xua.

Cợ là đối tượng nghiện ma túy, hàng ngày thường xuyên lên rừng bẫy thú, nhưng khu vực hiện trường án mạng không phải là nơi đối tượng thường lui tới nên cái tên Sung Văn Cợ được lọc ra. Tuy nhiên, Ban chuyên án vẫn cử trinh sát theo dõi mọi động thái của Cợ.

“Cợ có những biểu hiện về tâm lý như đến đám ma nhưng không dám vào viếng mà chỉ đứng ngoài quan sát. Qua tìm hiểu từ vợ của Cợ thì biết được, thời gian gần đây 2 vợ chồng thường xuyên đi sám hối tại điểm sinh hoạt tôn giáo của đạo tin lành trong khu vực, còn trước đó thì đối tượng rất ít khi đi”, một điều tra viên cho hay.

Tiếp tục theo dõi, trinh sát nắm được thông tin Cợ là người ít nói, ít quan hệ xã hội, thường ngày hay lên rừng bẫy thú, nhưng từ khi chị Xua chết thì Cợ ít lên rừng đánh bẫy, có đi cũng thất thường, không đều như trước.

Những ngày sau đó, trinh sát nhận thấy Sung Văn Cợ có nhiều biểu hiện bất thường, hoang mang, lo lắng, lấm la lấm lét, hay theo dõi các hoạt động của các trinh sát công an.

Sau 15 ngày đêm điều tra, Ban chuyên án đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ để chứng minh Cợ chính là thủ phạm đã sát hại chị Xua. Trong đó, mẫu xét nghiệm ADN lấy từ Cợ trùng khớp với mẫu được lấy từ chiếc điếu cày bỏ lại hiện trường.

Cuộc vây bắt bí mật

Để bắt đối tượng, Ban chuyên án nhận định, nếu bắt Cợ trong bản thì sẽ rất phức tạp vì đồng bào người Mông có tính cộng đồng cao, anh em họ hàng Cợ sẽ có hành động manh động bao che nên phải tổ chức kế hoạch bắt giữ khi đối tượng ra khỏi bản.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Khi đối tượng bộc lộ dấu hiệu lo lắng, thăm dò hoạt động điều tra của lực lượng trinh sát thì biểu hiện, hành vi đó đã nằm trong tầm ngắm của trinh sát. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, chúng tôi có niềm tin sâu sắc về mặt trinh sát, xác định chính là hung thủ rồi, không phải ai khác nữa”.

Bị đưa về cơ quan công an để điều tra, Cợ nhiều lần quanh co, chối tội.

Khi Cảnh sát điều tra đưa ra những chứng cứ xác đáng, Cợ mới chịu cúi đầu thừa nhận hành vi sát hại chị Xua.

Đối tượng Sung Văn Cợ tại cơ quan Công an.

Cợ khai, do 2 nhà gần nhau, chị Xua không có chồng nên hơi khó tính, thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn.

Vào chiều 3/3, Cợ đi lên núi Pó Chính (thuộc địa phận bản Chim) để bẫy thú. Gặp lúc trời mưa, Cợ vào chòi của chị Xua để trú và hút thuốc lào.

Tại đây, do không ưa nhau từ trước nên chị Xua có nói vài câu, cả 2 lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn và xô xát.

Trong lúc xô xát, Cợ dùng con dao rựa mang theo người và cả dao quắm của nhà chị Xua chém liên tiếp vào người khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Cợ đi gỡ bẫy thú rồi về nhà bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trần Nghị