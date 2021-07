Hai người tử vong sau hỗn chiến

Ngày 5/7, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, các đơn vị điều tra đang làm rõ và truy xét 2 nhóm đối tượng hỗn chiến trên địa bàn xã Nhựt Chánh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ hỗn chiến. Hai người tử vong sau vụ hỗn chiến.

Theo thông tin ban đầu, chiều 4/7, nhiều người dân trên địa bàn xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An phát hiện 2 nhóm đối tượng mang theo hung khí lao vào nhau hỗn chiến khiến mọi người lo sợ vào nhà đóng cửa.

Sau khi 2 nhóm rời đi, người dân phát hiện một thanh niên tử vong tại chỗ, một thanh niên khác bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ việc nhanh chóng được báo với Công an.

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Long An và Công an huyện Bến Lức đã có mặt tại hiện trường thu thập dấu vết, xác minh danh tính của 2 người tử vong và lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ.

Hiện một số đối tượng liên quan đã bị triệu tập.

Theo cand.com.vn