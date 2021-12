Hà Tĩnh: Nhóm cán bộ xã bị bắt trên chiếu bạc

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h tối 9/12, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi đánh bài ăn tiền tại Trạm Y tế xã Sơn Long của huyện này, trong đó có 4 đối tượng là cán bộ xã và cán bộ thôn.

Danh tính các đối tượng tham gia đánh bạc gồm: L.T.H, cán bộ tư pháp xã Sơn Trà; P.N.Q, Trạm trưởng Y tế xã Sơn Long; L.T.A, Phó Chủ nhiệm HTX Sơn Long; T.V.T, Thôn Đội trưởng thôn 3 (xã Sơn Long) và L.Đ.C, người làm nghề thịt lợn.

Theo nguồn tin từ cán bộ địa phương, tại chiếu bạc, Công an huyện Hương Sơn thu giữ trên 9 triệu đồng và một bộ bài tú lơ khơ. Khám xét trong người các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 4 triệu đồng. Các đối tượng hiện đã được cho tại ngoại.

Trao đổi qua điện thoại với PV, lãnh đạo huyện Hương Sơn cho biết đã nắm được thông tin vụ việc. Hiện Công an huyện đang điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa ra Quyết định truy nã bị can đối với Hồ Khánh Ly (Nghệ An) và Thái Văn Long (Hà Tĩnh) liên quan đến tội đánh bạc.