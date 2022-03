Hà Tĩnh: Khởi tố 3 đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng

Công an huyện Thạch Hà tống đạt các Quyết định đối với 03 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)