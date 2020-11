Hà Tĩnh: Giải quyết mâu thuẫn, 2 đối tượng vác dao chém người cùng xã trọng thương

Anh Nguyễn Văn Hùng cấp cứu tại bệnh viện với nhiều thương tích trên đầu và người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 20h ngày 20/11, tại nhà anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1973, trú tại xóm Tân Trung, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê), do mâu thuẫn trước đó, hai đối tượng (trong đó 1 người tên Hào cùng xã và 1 người ngoài địa bàn) đến để nói chuyện phải trái.

Trong quá trình nói chuyện thì xảy ra cãi vã rồi dẫn đến xô xát. Các đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát vào người và đầu anh Hùng, khiến máu chảy lênh láng.

Ngay sau đó, nạn nhân Hùng được băng bó cầm máu kịp thời và chuyển ra Bệnh viện 115 Nghệ An để điều trị. Các đối tượng chém người được Công an gọi lên làm việc.

Chủ tịch UBND xã Hương Trạch cũng yêu cầu PV liên hệ với công an để nắm thêm thông tin, tuy nhiên ông Phạm Xuân Trung, Trưởng Công an xã này lại từ chối: “Theo quy định, Công an xã không được phép phát ngôn với báo chí. Hơn nữa trong quá trình điều tra còn có nhiều vấn đề phức tạp nên chưa cung cấp thông tin được. Khi nào đầy đủ thông tin chúng tôi sẽ trao đổi sau”.

Dương Cầm