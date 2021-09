Hà Tĩnh: 2 thanh niên bị phạt 10 triệu đồng vì về từ vùng có dịch không khai báo, tiếp xúc nhiều người

UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt với 2 công dân xã Thiên Lộc do đi từ vùng đang thực hiện Chỉ thị 15 về nhưng không khai báo y tế kịp thời, không thực hiện nghiêm quy định cách ly y tế tại nhà.

Theo đó, anh Võ Huy Cảnh (SN 1993, HKTT tại thôn Trường Lộc, xã Thiên Lộc; tạm trú tại TDP6, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc), thuộc đối tượng phải cách ly tại nhà do đi từ TP Vinh (tỉnh Nghệ An, vùng đang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg) về địa phương.

Tuy nhiên, anh này đã không thực hiệm nghiêm quy định cách ly tại nhà mà vẫn đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người (anh Cảnh sau đó trở thành F1 do tiếp xúc với ca dương tính ở TP Vinh).

Tương tự, ngày 15/9/2021, anh Võ Nhân Quý (SN 1992, trú thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc) đi từ TP Vinh (tỉnh Nghệ An, vùng đang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg) về đến địa phương nhưng đã không đến Trạm y tế để khai báo ngay mà lại đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người.

Đến 17h00 ngày 16/9/2021 anh Quý mới đến Trạm y tế để khai báo (anh Quý sau đó trở thành F1 do tiếp xúc với ca dương tính ở TP Vinh).

Do 2 công dân trên không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, ngày 20/9/2021 Chủ tịch UBND huyện Can Lộc quyết định xử phạt mỗi người 5 triệu đồng theo khoản 2, Điều 14 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

Trần Hoàn