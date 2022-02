Gian nan chuyện bắt “sói trắng” ngày Tết

Trở lại huyện Mường La những ngày đầu xuân mới Nhâm Dần 2022 để gặp những trinh sát “khắc tinh” của tội phạm ma túy khu vực giáp ranh vùng Tây Bắc, càng thấy rõ sự mưu trí, dũng cảm và những vất vả, hiểm nguy rình rập các anh...

Mường La là địa bàn nằm phía Bắc của tỉnh Sơn La, giáp ranh huyện Trạm Tấu (Yên Bái) ở phía Đông, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) và Than Uyên (Lai Châu) ở phía Bắc. Đây là địa bàn trọng điểm, luôn nóng bỏng cuộc chiến chống tội phạm ma túy của lực lượng Công an.

Đón chúng tôi bằng cái bắt tay thật chặt cùng với những lời chúc mừng năm mới, vai áo vẫn còn những vết xước, Trung tá Lê Mùi – Phó trưởng Công an huyện Mường La thông tin: Đêm 30/1 (ngày 28 Tết) Công an huyện phối hợp với Công an xã Chiềng Hoa đã phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng Cháng A Lộng (SN 1967, trú tại bản Phiêng Hịnh, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 32,17 gram heroin; 183 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan khác.

Trung tá Lê Mùi – Phó trưởng Công an huyện Mường La (bên trái) trong vụ án bắt giữ thành công đối tượng Cháng A Lộng (dấu X).

Thông tin thêm về vụ án, Trung tá Mùi cho biết: Lộng là một đối tượng mua bán ma túy, được ví như con “sói trắng” quỷ quyệt với rất nhiều những mánh khóe hòng qua mắt lực lượng Công an. Y lợi dụng những ngày sát Tết để dễ bề hoạt động, thay đổi đường đi lối lại liên tục, ngụy trang cũng rất kín kẽ gây khó khăn cho anh em đánh án,... Nhưng với các anh em trinh sát, lại là trinh sát đánh án ma túy thì không có ngày nào gọi là “ngày nghỉ” và dù chúng có mưu mô, xảo quyệt đến đâu thì cũng sẽ có phương án hóa giải.

Cháng A Lộng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Một chuyên án khác cũng vừa được Công an huyện Mường La triệt phá thành công trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đó là vào ngày 15/12/2021 tại bản Thẳm Hon, xã Tạ Bú, huyện Mường La (Sơn La). Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ thành công 2 đối tượng Quàng Văn Toạn và Lò Văn Quân cả hai cùng trú tại xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La; tang vật thu giữ 701 viên ma túy tổng hợp (MTTH), 26,64gram heroin, 2 dao nhọn, 2 roi điện.

Trung tá Mùi chia sẻ: “Các đối tượng trong đường dây ma túy này hoạt động rất kín kẽ. Quá trình di chuyển, chúng đều chọn những tuyến đường rừng hiểm trở, khó đi. Vị trí nghỉ chân của các đối tượng cũng được lựa chọn kỹ. Chưa kể, trên đường đi của các đối tượng đều luôn có người cảnh giới... nên hoạt động của anh em trinh sát gặp rất nhiều khó khăn. Thêm vào đó, các đối tượng trong chuyên án này đều mang theo vũ khí và sẵn sang chống trả khi bị cơ quan Công an bắt giữ, do vậy tôi cũng nhắc anh em đánh án phải hết sức cẩn trọng”.

Quàng Văn Toạn và Lò Văn Quân bị bắt giữ.

Với Trung tá Lê Mùi, đến thời điểm này gần 20 năm trong nghề cùng với đó là một thời gian dài gắn bó với “trận địa” ma túy, nhưng anh coi đó là cái “duyên”, cái “nghiệp” và lấy đó là động lực để bản thân mình phấn đấu nhiều hơn. Dẫu biết rằng, chuyện truy bắt “sói trắng” là gian khổ, nhưng với anh, con đường nào chẳng vậy và nó đã tôi luyện cho anh ý chí sắt đá, không chùn bước trước khó khăn, gian khổ. Mỗi vụ án hay chuyên án thành công chính là món quà đắt giá nhất mà không thứ gì có thể sánh bằng.

Trên địa bàn huyện Mường La, các thủ đoạn mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy của “sói trắng” ngày càng tinh vi hòng qua mắt được cơ quan chức năng như “hoa tiêu dẫn đường”, “xe khách”, bán qua “điện thoại”, hay thậm chí sử dụng các “điểm hẹn” một cách linh hoạt, cơ động. Nhưng với anh em trinh sát Công an huyện Mường La dẫu có bao nhiêu thủ đoạn thì anh em đánh án cũng sẽ khắc phục và tấn công đến cùng không để các đối tượng có thể thực hiện hành vi phạm tội,

Theo Trung tá Phạm Quang Huy, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Mường La cho biết, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy ở khu vực giáp ranh Mường La rất khó khăn, đường đi lối lại cũng hiểm trở, thời tiết ở vùng núi thì vô cùng khắc nghiệt, thất thường, một ngày ở vùng núi cao có thể xuất hiện 4 mùa; sáng rét, trưa nắng nóng, đến chiều và đêm thì nhiệt độ lại giảm mạnh, đây cũng là điều kiện khách quan ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của anh em đánh án.

Ngoài ra trong bất cứ vụ án hay chuyên án nào, yêu cầu đòi hỏi đối với mỗi CBCS là ngoài sự dũng cảm, mưu trí, còn phải kiên trì, nhẫn nại vượt qua khó khăn, gian khổ và có óc phán đoán, khả năng phân tích các tình huống. Và sau mỗi lần như thế, kinh nghiệm và độ “chín” trong nghề của anh em lại được tích lũy thêm – Trung tá Huy cho biết thêm.

Thời gian qua, với chức năng nhiệm vụ được giao, Công an huyện Mường La đã chủ động tham mưu với Công an tỉnh Sơn La nhiều chương trình, kế hoạch, phương án đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy mang tính chiến lược, lâu dài, từng bước tháo gỡ những “nút thắt”, “điểm nghẽn”, những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, nhất là về tội phạm ma túy tại các địa bàn giáp ranh với các tỉnh khác, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự và tội phạm ma túy.

Trong đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các ngày lễ lớn, Công an huyện Mường La đã phát hiện, bắt giữ thành công 14 vụ, 18 đối tượng phạm tội về ma túy, tang vật thu giữ 1948 viên MTTH và 73,31 gram heroin. Những chiến công của Công an huyện Mường La góp phần tích cực trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực giáp ranh, là món quà đầu Xuân mới ấm áp nhất, ý nghĩa nhất. Xứng đáng là “lá chắn thép” vững chắc, tin cậy của chính quyền và nhân dân địa phương trong việc đẩy lùi “cái chết trắng” ra khỏi đời sống nhân dân địa bàn giáp ranh.

Theo cand.com.vn