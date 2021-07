Công an tóm gọn quán karaoke mở cửa cho người nước ngoài bay lắc

Khi cơ quan công an kiểm tra, trong 4 căn phòng của nhà hàng Venus có khoảng 10 vị khách người Hàn Quốc và gần 20 nhân viên nữ người Việt Nam đang say sưa hát karaoke.

Chiều 11/7, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã phát hiện 2 cơ sở tổ chức hát karaoke trong mùa dịch cho khách nước ngoài.

Cơ quan công an kiểm tra quán.

Theo cơ quan công an, vào đêm 10 và rạng sáng 11/7, các đơn vị của Công an quận Cầu Giấy và Công an phường Yên Hòa đã phát hiện 3 quán karaoke trá hình được núp bóng bởi nhà hàng Hàn Quốc đang tổ chức cho hàng chục người Hàn Quốc và Việt Nam hát karaoke và ăn uống.

Bước đầu kiểm tra quán nhà hàng Venus địa chỉ C9, khu đô thị A10 Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, phía ngoài có treo biển nhà nhưng qua kiểm tra bên trong biệt thự không hề có…bếp ăn, khu vực chế biến thực phẩm hay bất cứ một đầu bếp nào.

Một số người đang hát karaoke trong quán.

Thay vào đó những căn phòng trong căn biệt thự này đã được sửa chữa, thiết kế thành những phòng hát karaoke. Khi kiểm tra, trong 4 căn phòng của nhà hàng trên có khoảng 10 vị khách người Hàn Quốc và gần 20 nhân viên nữ người Việt Nam đang hát karaoke.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện thêm nhiều bình khí cười cũng như bóng cười đã được sử dụng vứt lăn lóc dưới sàn các phòng hát. Đáng chú ý, bóng cười đã nằm trong danh mục các chất cấm sử dụng tại TP Hà Nội.

Còn ở căn phòng trên tầng 4, hàng chục quả bóng cười chưa sử dụng cũng được tổ công tác phát hiện, thu giữ. Khoảng 2h sáng ngày 11/7, toàn bộ đối tượng người Hàn Quốc và nhân viên nữ nhà hàng đã bị lập biên bản, đưa về trụ sở Công an phường Yên Hòa.

Nhiều tang vật liên quan đến vụ việc gồm bình khí cười, bóng cười, các thiết bị trong những căn phòng có đối tượng vi phạm, dùng để hát karaoke trong cũng đã bị thu giữ.

Sát nhà hàng Venus, Công an quận Cầu Giấy đã yêu cầu các đối tượng trong nhà hàng Peng Peng mở cửa kiểm tra. Cho đến 4h sáng 11/7 khi kiểm tra bên trong căn nhà này cũng được thiết kế thành những phòng hát karaoke chuyên phục vụ cho khách nước ngoài, trong đó chủ yếu là khách Hàn Quốc.

Tại đây, có khoảng 10 đối tượng người Hàn Quốc và gần 20 nhân viên nữ. Công an Cầu Giấy đã lập biên bản xử lý theo quy định, đồng thời đưa những đối tượng vi phạm ra khỏi nơi vi phạm, đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sông Yên