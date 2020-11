Cơ quan nào điều tra, xét xử nghi can quân nhân tấn công nguyên Bí thư TP Nha Trang?

Theo thông tin từ lãnh đạo Bộ Công an, nghi can tấn công ông Hoàng Văn Trường (66 tuổi, nguyên Bí thư TP Nha Trang, Khánh Hòa) vào tối 5/11 đã đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan công an cũng tạm giữ hình sự với nghi can này.

Khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: VOV)

"Đối tượng được xác định là một quân nhân. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân là do đối tượng nợ nần nhiều từ cờ bạc và chơi chứng khoán. Chúng tôi đang tiến hành các bước điều tra tiếp theo", nguồn tin từ lãnh đạo Bộ Công an cho biết.

Nói về tình tiết nghi phạm là quân nhân, luật sư Đỗ Thành Hưng (VPLS Trung Hòa, Hà Nội) phân tích: “Đối tượng thực hiện hành vi nêu trên hiện đang là quân nhân nên theo quy định thì việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra của quân đội nhân dân, viện kiểm sát quân sự và Tòa án quân sự có thẩm quyền tiến hành làm sáng tỏ vụ án.

Nói về hành vi gây án của nghi phạm, luật sư cho rằng: “Hành vi của đối tượng được xác định là hành vi vi phạm pháp luật và hoàn toàn có căn cứ để khẳng định rằng đây là hành vi phạm tội và phải chịu trách nhiệm hình sự.

Xét về mặt hành vi, đối tượng đã có hành vi dùng bạo lực, sử dụng hung khí để đâm vào cổ của nạn nhân, hành vi này có dấu hiệu của hành vi giết người và có thể bị truy cứu về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Theo một số thông tin ban đầu, đối tượng đã lẻn vào nhà nạn nhân, sau đó dùng hung khí đâm vào cổ nạn nhân – vùng cổ là vùng trọng yếu của cơ thể mà hung thủ biết rằng hoàn toàn có thể tước đi mạng sống của nạn nhân ngay lập tức.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra của quân đội nhân dân cấp có thẩm quyền cần phải tiến hành điều tra làm rõ quá trình thực hiện hành vi, mục đích cũng như động cơ phạm tội của đối tượng. Điều này là rất quan trọng để xác định hành vi của đối tượng là phạm tội gì; thuộc khung, khoản nào”.

Thông tư 16/2020/TT-BQP ngày 21/02/2020 của Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng như sau: Điều 40. Xử lý kỷ luật đối với người vi phạm pháp luật bị tòa án tuyên có tội và áp dụng hình phạt

Vi phạm pháp luật bị tòa tuyên án phạt tù và phải chấp hành hình phạt tại trại giam thì bị kỷ luật tước danh hiệu quân nhân (đối với quân nhân) và buộc thôi việc (đối với công chức, công nhân và viên chức quốc phòng)”.

Sông Yên