'Băng cướp nhí' chuyên chặn đường học sinh để cướp tài sản

Nhóm thiếu niên từ TP.HCM xuống Long An đến các đoạn đường vắng, chặn đường học sinh rồi cướp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Cần Giuộc, Long An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Tấn Khải (SN 2006, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM); Trần Quang Duy (SN 2005, tạm trú quận Bình Tân, Tp.HCM); Lê Ngọc Phương Anh (SN 2007, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM); Nguyễn Văn Hiếu (SN 2004, ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) và Vũ Quang Đại (2006, ngụ quận 6, TP.HCM) về hành vi cướp tài sản.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, trên địa bàn xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản có dấu hiệu băng nhóm với thủ đoạn hết sức manh động giữa ban ngày (chặn đường học sinh nơi đoạn đường vắng để cướp tài sản), gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Điển hình, vào lúc 17h20 ngày 26/4, em P.H.T (SN 2007, ngụ xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc) đang đi bộ trên đường thuộc ấp Long Khánh, xã Phước Hậu thì bất ngờ bị các đối tượng lạ mặt chặn đường đánh liên tiếp vào người, làm em T. té ngã. Đối tượng sau đó cướp 1 điện thoại di động trị giá hơn 5 triệu đồng. Sau đó, em T.đến Công an xã Phước Hậu trình báo vụ việc.

Chỉ sau 1 ngày truy xét, lực lượng trinh sát đã bắt được các đối tượng gây án gồm: Khải, Duy, Đại, Hiếu, Phương Anh.

Sau khi biết đồng bọn bị bắt giữ, đối tượng Lê Tấn Quang Vinh (SN 2008, ngụ phường 2, quận 5, TP.HCM) bỏ trốn trên địa bàn TP.HCM. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 17/5, các trinh sát hình sự Công an huyện Cần Giuộc đã bắt được đối tượng Vinh (do thời điểm phạm tội, Vinh chưa đủ 14 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cho gia đình bảo lãnh), khám phá thành công chuyên án, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn huyện.

Theo vov.vn