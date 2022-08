Nghi phạm siết cổ, nhốt cháu bé 3 tuổi vào tủ cấp đông đối diện mức án nào?

Theo luật sư, dù cho có mâu thuẫn hay động cơ mục đích nào thì hành vi phạm tội của Nguyễn Trường Giang cũng thuộc trường hợp giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ.

Chiều 14/8, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trường Giang (26 tuổi), trú tại thôn 8, xã Chính Lý, Lý Nhân, để điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người".

Nghi phạm Nguyễn Trường Giang bị cơ quan công an bắt.

Trao đổi với PV Infonet, luật sư Nguyễn Thị Hường – VPLS Nguyễn Anh (Hà Nội) cho biết: “Hành vi của nghi phạm là tàn ác, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của trẻ em là đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thông tin ban đầu được biết, đối tượng dùng dây giày thít cổ, sau đó nhốt cháu bé vào tủ đông. Rất may mắn, gia đình kiểm tra camera an ninh đã biết được sự việc và vội vàng đưa bé ra khỏi tủ, đi cấp cứu ngay trong đêm. Đến hiện tại, sức khỏe của cháu bé đã ổn định”.

Ngoài ra, vị luật sư Văn phòng Nguyễn Anh cũng thông tin: “Để có căn cứ xử lý đối tượng, cơ quan điều tra cần làm rõ động cơ, mục đích, ý thức chủ quan, năng lực chịu trách nhiệm hình sự của đối tượng khi bạo hành cháu bé, nhốt trong tủ lạnh cấp đông.

Nghi phạm Nguyễn Trường Giang tại cơ quan công an.

Mặt khác, cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định việc cho một cháu bé nhốt vào trong tủ cấp đông như vậy có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng hay không và trong thời gian bao lâu sẽ tử vong nếu không được phát hiện, cứu giúp kịp thời”.

“Trường hợp nếu kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác định việc nhốt một cháu bé trong tủ cấp đông là nguy hiểm đến tính mạng thì đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm về tội Giết người theo quy định tại điểm b, n, Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Dù cho có mâu thuẫn hay động cơ mục đích nào thì hành vi phạm tội của đối tượng cũng thuộc trường hợp giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ. Cháu bé không tử vong do được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời thì hành vi phạm tội của đối tượng thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt với khung hình phạt cao nhất đến 20 năm tù giam theo quy định tại Điều 15, Điều 57 Bộ luật hình sự.

Thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ án bạo hành trẻ em đã được các cơ quan pháp luật quyết liệt xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên tình hình tội phạm bạo hành trẻ em vẫn đang diễn ra rất phức tạp, đòi hỏi cả xã hội cùng phải quyết tâm phòng chống và ngăn chặn các hành vi bạo hành trẻ em. Bởi lẽ, bạo hành trẻ em là một tội ác không thể biện minh trong một xã hội văn minh”, luật sư Hường nêu quan điểm.

Cháu bé đang điều trị taij bệnh viện.

Theo lời khai ban đầu, vào khoảng 15h20 ngày 13/8, cháu N.H.Đ. (3 tuổi) từ nhà mình đi sang quán trà sữa của Nguyễn Trường Giang (cạnh nhà cháu Đ., ở xã Chính Lý) để chơi. Lúc này tại quán trà sữa chỉ có một mình Giang.

Khi sang quán, cháu Đ. có ăn uống và chơi tại đây. Quá trình ở quán, cháu Đ. nhiều lần nói: "Chú đang làm gì đấy? Chú ra đây chơi với cháu". Bực tức vì bị cháu Đ. hỏi nhiều, Giang đã dùng chiếc chày bằng kim loại đập trúng đầu cháu Đ. và nạt nộ: "Đã bảo là cứ chơi đi. Chú dọn xong thì chơi".

Bị đánh, cháu Đ. ngã khỏi giường, đập đầu xuống sàn nhà và khóc to. Nghe cháu khóc to Giang dỗ nhưng cháu bé càng khóc to, gọi mẹ nên Giang đã dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp, ghì cổ cháu Đ. ấn nằm xuống sàn nhà.

Nhưng khoảng 1 phút sau, thấy cháu Đ. không khóc nữa và nằm im nên Giang bỏ hai tay ra, chạy ra ngoài cửa quán để xem có ai biết không thì cháu Đ. lại kêu: "Ông ơi, mẹ ơi, chú đánh con".

Thấy cháu Đ. kêu, Giang nghĩ cháu Đ. gọi người nhà đến và kể lại việc thì Giang sẽ bị đánh, chửi hoặc phải bồi thường nên đã nảy sinh ý định giết cháu Đ.

Lúc này, Giang lấy sợi dây dù (dây buộc giày) buộc qua cổ cháu bé, siết chặt. Thấy Đ. nằm im, không có phản xạ gì, gã chủ quán trà sữa đặt cháu vào bên trong thùng các-tông rồi mở ngăn đông của chiếc tủ lạnh (tủ cấp đông), loại tủ nằm, đặt cả chiếc thùng bên trong có cháu N.H.Đ vào ngăn đông, lấy một túi đá viên để lên trên thùng rồi đậy nắp tủ đông lại.

Sau đó, Giang đặt tiếp chiếc máy dập nắp hộp trà sữa lên trên nắp tủ đông rồi khóa cửa kính, kéo cửa cuốn quán trà xuống, khóa lại và lấy xe máy bỏ đi.

Rất may, khoảng 30 phút sau, ông nội cháu Đ. kiểm tra camera thấy cháu vào quán trà sữa của Giang nhưng gọi điện hỏi thì Giang nói không biết. Nghi ngờ, ông nội cháu bé báo mọi người phá cửa, vào trong quán tìm cháu Đ. Đến lúc mở tủ đông ra, người nhà phát hiện cháu bé trong đó, người đã lạnh cóng, đờ đẫn nên vội vàng đưa bé đi cấp cứu.

Khoảng 22h30 ngày 13/8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an huyện Lý Nhân bắt giữ Nguyễn Trường Giang khi đối tượng đang bỏ trốn lên Hà Nội.

