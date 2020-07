Vụ cướp ngân hàng BIDV: Công an Hà Nội công bố hình ảnh 2 tên cướp

Hình ảnh đầu tiên về 2 đối tượng dùng súng tự chế cướp tiền trong chi nhánh ngân hàng BIDV trên phố Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội) vào sáng 27/7 vừa được cơ quan Công an Hà Nội công bố.

Tối 27/7, cơ quan Công an TP Hà Nội cho biết, đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), các phòng nghiệp vụ CATP và Công an quận Đống Đa khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Hình ảnh 2 tên cướp đi xe máy.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 27/7, hai đối tượng nam giới đi bộ từ đường Nguyên Hồng vào Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh.

Không lâu sau, một đối tượng cầm súng ngắn dạng tự chế đi vào phía trong các quầy giao dịch, hướng đầu súng lên trần nhà bắn một phát đạn và hô “tất cả ngồi im, giơ tay lên”; rồi đi vào từng quầy giao dịch lấy tiền ném ra sàn phía ngoài.

Hình ảnh 2 tên cướp vào trong ngân hàng.

Ngay sau đó, đối tượng còn lại để một bịch màu đen xuống sàn hô “thuốc nổ, nếu hô thì cho nổ” rồi nhặt tiền do đối tượng cầm súng ném ra cho vào túi màu đen.

Thực hiện xong hành vi của mình, cả 2 đối tượng đi bộ ra ngoài cửa ngân hàng, tiếp tục dùng súng đe dọa người dân, cướp chiếc xe máy Dream biển kiểm soát 29-137.X2, rồi tẩu thoát theo hướng đường Nguyên Hồng - Trúc Khê - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long.

Hình ảnh 2 tên cướp đi trên phố. (ảnh công an cung cấp)

Cơ quan công an cũng thông tin, đối tượng cầm súng là nam giới, cao khoảng 1m65 - 1m68, người dong dỏng, mặc áo chống nắng dài tay màu ghi kẻ caro, quần dài sáng màu, đeo găng tay màu trắng, khẩu trang vải màu trắng, đội mũ bảo hiểm kiểu lưỡi trai màu trắng, đi giầy tối màu, đế trắng, đeo 2 túi vai chéo, nói giọng miền Bắc.

Đối tượng thứ 2 cũng là nam giới, cao khoảng 1m72 - 1m75, dáng người gầy, mặc áo chống nắng dài tay màu ghi, quần dài vải tối màu, đeo găng tay màu trắng, khẩu trang vải màu trắng, đội mũ bảo hiểm kiểu lưỡi trai tối màu, đi giầy kiểu thể thao, nói giọng miền Bắc.

Chiếc xe bị cướp là xe máy nhãn hiệu Dream nữ màu mận chín, yếm trắng, có 2 gương, Biển kiểm soát: 29-137.X2, số máy: 0030163, số khung: 0030163.

Vũ khí gây án là 1 khẩu súng dạng súng colt xoay tự chế, bắn đạn thể thao. Số tiền bị cướp là 942 triệu đồng.

Cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt 2 đối tượng này.

Sông Yên