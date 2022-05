Chiêm ngưỡng cầu 'tình yêu' rộng 6 làn xe ở Quảng Ninh

icon

Trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo Công an TP Cao Bằng khẳng định: ''Dù người được cho là Phó trưởng Công an phường tát chị M. K đã xin các nạn nhân được giảng hòa thì Công an vẫn xử lý như thường, không lăn tăn gì cả''.