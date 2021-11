Nghệ An: Xe chở cát sỏi 'bát nháo' trên quốc lộ gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn TNGT

Xe chở cát sỏi “bát nháo” trên Quốc lộ 46,46B, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn TNGT

Huyện Thanh Chương (Nghệ An) là một trong những địa phương có số điểm được cấp phép mỏ khai thác cát sỏi và bến thủy nội địa rất lớn, chủ yếu dọc sông Lam.

Hoạt động khai thác cát sỏi rầm rộ trên dòng sông Lam ở huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện này có 7 vị trí được cấp phép khai thác cát sỏi, gồm: xã Võ Liệt, Thanh Giang (thuộc Công ty TNHH Cát sỏi Cầu Rộ Thanh Chương); xã Cát Văn (thuộc Công ty TNHH vật liệu xây dựng thương mại Sơn Hà); Cát Văn – Lưu Sơn (thuộc Công ty TNHH Hoàng Nguyên, trong đó xã Lưu Sơn thuộc huyện Đô Lương); vị trí ở các xã Đồng Văn, Thanh Chi, Võ Liệt (thuộc Công ty CP khai thác và vận tải Cát sạn Thanh Chương).

Ngoài ra có hàng chục bến thủy nội địa hoạt động trên địa bàn do Công ty CP khai thác cát sạn và vận tải Thanh Chương làm chủ đầu tư, chủ yếu ở các xã: Thanh Ngọc, Ngọc Sơn, Võ Liệt, Đồng Văn, Thanh Tiên, Thanh Lĩnh, Thanh Hưng, Thanh Văn, Xuân Tường, Thanh An…

Cũng chính vì thế, tình trạng khai thác cát sỏi hoạt động trở nên rầm rộ, đặc biệt các phương tiện chở cát sỏi lưu thông trên các tuyến quốc lộ 46, 46B, gây mất trật tự an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.

Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11/2021, theo ghi nhận của PV Infonet, trên tuyến quốc lộ 46, 46B, có rất nhiều phương tiện thường xuyên ra vào các điểm mỏ, bến bãi tập kết cát sỏi để “lấy hàng” chở về xuôi. Điều đáng nói, đa số các điểm mỏ, bãi tập kết có đấu nối vào tuyến quốc lộ 46A, 46B, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông.

Hình ảnh các xe tải chở cát sỏi ra vào “bát nháo” tại các điểm mỏ, bến bãi tập kết trên Quốc lộ 46, 46B.

Cụ thể, tại các điểm đấu nối có lí trình: Km35+600, Km 38+600, Km39+900, Km44+500, Km50+600… trên Quốc lộ 46B qua địa phận các xã Ngọc Sơn, Thanh Ngọc, Đồng Văn (huyện Thanh Chương), các xe tải chở cát sỏi ra vào liên tục.

Trong quá trình di chuyển, các xe cuốn cát từ dưới bãi lên; cộng với việc các xe chở hàng có ngọn, có dấu hiệu quá tải phủ bạt không cẩn thận khiến cát rơi vãi lên khắp mặt đường, bụi bay mù mịt.

Là lái xe thường xuyên chạy tuyến Vinh – Thanh Chương, anh T. (trú ở huyện Thanh Chương) cho biết, mỗi khi lưu thông qua các điểm mỏ khai thác hay các bến bãi tập kết cát sỏi dọc Quốc lộ 46, 46B đều tiểm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi các xe tải lớn thường xuyên ra vào, trời nắng xe tránh nhau là bụi cứ bay mù mịt, còn ngày mưa do cát rơi vãi ra đường thì lầy lội, trơn trượt.

Hình ảnh các xe trọng tải lớn ra từ điểm khai thác mỏ cát sỏi xã Đồng Văn (huyện Thanh Chương) hướng ra Quốc lộ 46B.

Theo lãnh đạo UBND xã Thanh Ngọc và Ngọc Sơn (huyện Thanh Chương) thông tin, địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền cho các chủ mỏ, chủ bến phải quét dọn, để đảm bảo môi trường, an toàn giao thông. Còn cái nào thuộc thẩm quyền thì xử lý, nếu vượt thẩm quyền chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên.

Xe chở cát ra vào nhộn nhịp, vật liệu rơi vãi khiến ô nhiễm môi trường trên tuyến Quốc lộ 46B.

Để tìm hiểu rõ hơn về về tình trạng mất an toàn giao thông, xe chở cát sỏi có ngọn và dấu hiệu quá tải hoạt động trên tuyến Quốc lộ 46, 46B, một lãnh đạo Đội CSGT 1.46 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết: “Chúng tôi sẽ cho lực lượng tiến hành kiểm tra, xử lý. Hiện nay, trên Quốc lộ 46B chủ yếu giao do Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Thanh Chương) tuần tra, xử lý”.

Việt Hòa